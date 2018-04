LinkedIn on rekrytoijan ja työnhakijan aarreaitta

K un työnantaja miettii, miten hyödyntää LinkedIniä rekrytoinnissa tehokkaimmin, ensimmäinen askel on kouluttaa ja innostaa henkilökunta sen käyttöön. Tätä mieltä on somekouluttaja Tom Laine.

Hänen mukaansa modernit viestintätutkimukset osoittavat, että organisaatioviestintä on kriisissä. Ihminen ei mene someen katsomaan mainoksia, vaan hakemaan tietoa ja vertaistukea sekä jakamaan elämäänsä ja osaamista.

– Ihmiseltä ihmiselle tapahtuva kommunikaatio on keskiössä, hän summaa.

Yrityksen LinkedIn-profiilissa voi siis rakentaa työnantajamielikuvaa ja hakea uusia osaajia, mutta Laineen mukaan viestit valuvat eteenpäin tehokkaimmin työntekijöiden profiilien kautta. Firman sisältöjen jakamiseen kannattaa innostaa ja kannustaa. Käskeminen ei toimi.

Laine varoittaa, että epäaidosta ja yritysjohtoisesta somepäivittämisestä jää nopeasti kiinni. Hän kehottaa antamaan työntekijöille vapautta viestiä omin sanoin ja silloin kun se on heille luontevaa.

Muun muassa somerekrytointikoulutuksia työkseen pitävän Laineen mukaan LinkedInistä on rekrytoijalle monia hyötyjä. Sitä voi käyttää CV-tietokantana ja ottaa yhteyttä kiinnostaviin osaajiin. Siellä voi ilmoitella työpaikoista joko avoimesti ja ilmaiseksi tai maksua vastaan kohdennettuna vain tietyille osaajille.

– Kriteerit voivat perustua esimerkiksi ikään, sukupuoleen, paikkakuntaan, koulutustaustaan tai konkreettiseen työkokemukseen. Ilmoituksia voi kohdentaa jopa suoraan kilpailijan työntekijöille.

Laineesta LinkedIn on oiva väylä parhaiden työntekijöiden metsästämiseen. Hänestä merkittävä ero LinkedInin ja esimerkiksi Oikotien tai Monsterin välillä on se, että merkittävä osa LinkedInin kautta työllistyvistä on valmiiksi työsuhteessa olevia ihmisiä.

– Eli LinkedInistä haetaan parasta osaajaa, kun Monsterista ja Oikotieltä haetaan parasta avointa työnhakijaa.

Laineen mukaan työnhakijan kannattaa olla LinkedInissä, koska se on ylivoimaisesti suosituin rekrytointikanava somen kautta rekrytoiville firmoille. Yleisintä sen käyttö on isoissa kaupungeissa, isoissa yrityksissä ja moderneilla toimialoilla.

Profiilia laadittaessa Laine opastaa satsaamaan löydettävyyteen.

Lisää Tom Laineen näkemyksiä Rekryexpo-lehdessä ti 10.4.2018.

LinkedIn-ekspertti Tom Laine Rekryexpossa

Kello 12: Tehokas työnhaku Linkedinissä, Messukeskuksen auditorio. Vapaa pääsy.

Kello 15: Työnantajamielikuvan parhaat käytänteet, Messukeskuksen auditorio. Vapaa pääsy.

Sosiaalisen median rekrytoinnin ja some-työnhaun kouluttaja, kirjoittanut aiheesta myös kirjoja.

Suomen verkostoitunein henkilö Linked­Inissä.

Viime vuonna työmatkalla yli 200 päivää.

Ennen kouluttajanuraansa työskenteli ammattirekrytoijana.

Teksti: Heidi Pelander

Kuva: Susana Markinez