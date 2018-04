Lisää murheita hallitukselle

Eduskuntavaaleihin on aikaa vuosi, ja hallituksen tilanne näyttää käyvän yhä tukalammaksi.

Kesällä eduskunnassa pitäisi hyväksyä maakunta- ja sote-uudistuksen laaja lakipaketti. Hallituspuolueilla on niin niukka enemmistö, että pienetkin lipeämiset voivat kaataa uudistuksen.

Ja jos uudistus kaatuu, kaatunee myös hallitus.

Epävarmuutta aiheuttaa ennen muuta kokoomuksen kansanedustajien toiminta

Kansanedustaja Elina Lepomäki (kok.) on ilmoittanut, että ei äänestä sote-uudistuksen puolesta. Torstaina kansanedustaja Harry Harkimo ilmoitti eroavansa puolueesta. Hän kertoi myös miettivänsä vielä sote-kantaansa.

Puheenjohtaja Petteri Orpo vakuutti, että Harkimon lähtö saattaa jopa tiivistää kokoomuksen rivejä.

Joka tapauksessa eduskuntaryhmästä lähti tunnettu henkilö, jonka puhutaan suunnittelevan uutta poliittista liikettä yhdessä Mikael Jungnerin kanssa. Jungner on entinen SDP:n puoluesihteeri ja Yleisradion toimitusjohtaja, joka nykyään vetää viestintätoimistoa.

Kyse ei ole eliitin ulkopuolelta tulevista protestoijista, vaan sisäpiiriläisistä, jotka hallitsevat julkisuuden.

Jos uusi liike syntyy, se vetoaa ennen muuta kokoomuksen äänestäjiin ja saa aikaan hämmennystä, vaikka ei nousisikaan vaaleissa merkittäväksi voimaksi.

Pääministeripuolue keskustalla on omat ongelmansa. Kunta- ja presidentinvaalit menivät heikosti, ja kannatusmittauksissa keskusta on pudonnut johtoon nousseen SDP:n ja kokoomuksen taakse. Kunniapuheenjohtaja Paavo Väyrynen hämmentää soppaa omalla kauhallaan.

Puheenjohtaja Juha Sipilä valitaan jatkoon kesäkuun puoluekokouksessa. Alamäestä ottaa syyn järjestön toiminnasta vastaava puoluesihteeri Juha Ovaska, joka ei hae jatkopestiä.

Keskustassakaan ei olla pelkästään innostuneita sotesta. Sitä on arvostellut ainakin kokenut kansanedustaja Sirkka-Liisa Anttila.

Sinisten puoluesihteeri ja kansanedustaja Matti Torvinen ehdotti tällä viikolla, että maakuntavaalit siirretään ensi kevääseen.

Maakuntavaalit on määrä järjestää lokakuun lopulla. Häilyvä asetelma saattaa vielä kääntyä sellaiseksi, että niiden sijasta äänestetäänkin aikaistetuissa eduskuntavaaleissa.