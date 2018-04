Loeb ajoi ulos Korsikan toisella erikoiskokeella

Sebastien Loeb ajoi ulos Korsikan MM-rallin toisella erikoiskokeella. Kisaa johtaa Sebastien Ogier, joka ajoi pohja-ajan kahdella ensimmäisellä erikoiskokeella.

Esapekka Lappi on seitsemäntenä ja Jari-Matti Latvala kahdeksantena kahden erikoiskokeen jälkeen. Lappi on jäänyt Ogierista 45,2 sekuntia ja Latvala 53 sekuntia.

Toisena on Kris Meeke ja kolmantena Thierry Neuville.

– Auto ei toimi kuten pitäisi, Neuville murahti WRC:n sivuilla.

Tänään ajetaan vielä kaksi erikoiskoetta.

http://www.wrc.com/en/wrc/news/apri-2018/corsica-ss2/page/5346–12-12-.html

STT

