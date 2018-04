LP Viesti ja HPK aloittavat torstaina finaalisarjan, jonka ennakkosuosikkia on mahdotonta määritellä

LP Viesti ja HPK aloittavat torstaina kello 18.30 Salohallissa lentopallon naisten Mestaruusliigan loppuottelusarjan, josta ei etukäteen ajateltuna jännitystä puutu. Lähtökohdat ovat äärimmäisen tasaiset, ja ennakkosuosikin nimeäminen on käytännössä mahdotonta.

Jopa kaikki lentopallopelin osa-alueet ovat tilastollisesti joukkueiden välillä lähes identtiset. Erävoitotkin ovat menneet kauden keskinäisissä kohtaamisissa 9-9.

LP Viesti saa avausotteluun näillä näkymin Eeva Puukkaa vaille täyden pelaajiston. Myös ensimmäisessä puolivälierässä loukkaantunut libero Hillaelina Hämäläinen nähtäneen siis tositoimissa heti finaalien alusta lähtien. Pelaajatilanne on siis parempi kuin moneen kuukauteen.

HPK on koko pudotuspelien ajan vastaanottanut aloitussyötöt käytännössä kahden pelaajan voimin. Libero Saana Koljonen ja ennen kaikkea yleispelaaja Salla Karhu ovat kantaneet suurta vastaanottokuormaa, ja homma on toiminut pääsääntöisesti hyvin.

Mikäli päävalmentaja Luca Chiappini jatkaa samalla taktiikalla, piilee siinä LP Viestin mahdollisuus. Hyvällä syöttöpelillä salolaiset voivat samalla torpedoida HPK:n keskipelaamista, jossa etenkin Daniela Öhman on ollut joukkueiden keskinäisissä kohtaamisissa lähes pysäyttämätön.

Kolikon kääntöpuolena vastaanoton onnistuessa etenkin nuori yleispelaajalupaus Suvi Kokkonen pääsee keskittymään lähes pelkästään vahvuuteensa eli hyökkäyspelaamiseen.

Suurimmat kysymysmerkit liittyvät molempien joukkueiden ulkomaalaispelaajiin. Pikkuvammoista pudotuspelien aikanakin kärsinyt LP Viestin keskitorjuja Dubravka Rakic on varsin kaukana huippuvuosiensa tasosta.

Vielä huomattavasti Rakicia suurempi epävarmuus liittyy HPK:n hakkuriin Aleksandra Terziciin. Hän aloitti puolivälierien ensimmäisessä ottelussa, mutta sen jälkeen aika on kulunut lähinnä vaihtonurkkauksessa. Meriiteiltään kovan luokan serbi on samanlainen jokerikortti kuin Kinga Kasprzak viime vuoden finaaleissa.

Mielenkiintoisia, ennalta tasaisia taistelupareja ja -duoja piisaa: Suomen maajoukkueen yleispelaajat Ronja Heikkiniemi ja Noora Kosonen (LP Viesti)-Salla Karhu ja Suvi Kokkonen. Hakkurit Kertu Laak (LP Viesti)-Vicky Savard. Passarit Viktoriia Tuchashvili (LP Viesti)-Chloe Collins. Joukkueidensa johtavat keskitorjujat Anna Czakan-Daniela Öhman.

LP Viestillä on runkosarjan voiton myötä finaalien kotietu. Tässä tapauksessa se on melko nimellinen. Kahden viime kauden keskinäisissä kohtaamisissa LP Viesti on voittanut HPK:ta useammin Hämeenlinnan Elenia Areenassa, kun taas HPK on ollut niskan päällä Salohallissa.

Finaalisarjan toinen ottelu pelataan lauantaina 7. huhtikuuta kello 18 Hämeenlinnassa ja kolmas maanantaina 9. huhtikuuta kello 18.15 Salohallissa. Suomen mestaruuteen tarvitaan kolme otteluvoittoa.