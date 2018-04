Lukion opettajat tekevät yhä enemmän töitä

Lukion opettajien työmäärä on lisääntynyt huomattavasti uuden opetussuunnitelman myötä, ilmenee Opetusalan Ammattijärjestön OAJ:n kyselystä.

Verrattuna vuoteen 2011 varsinkin oppituntien suunnittelu ja arviointiin liittyvä työ vievät enemmän aikaa.

Lisäksi kurssitarjontaa on leikattu samalla kun opetusryhmien koko on kasvanut entisestään.

OAJ:n kyselyyn vastasi reilut 560 lukion opettajaa eri puolelta Suomea.

Lukioihin tarvitaan lisää oppimisen tukea

OAJ:n kyselystä käy ilmi, että lukioihin tarvitaan lisää oppimisen tukea. Erityisopettajien resurssit ovat riittämättömät, ja heitä on kaikkiaan liian vähän.

Useampi kuin joka viides lukio ei tarjoa erityisopetusta lainkaan.

Hallitus valmistelee lukiolakia, joka on tulossa valtioneuvoston käsittelyyn ensi viikolla. OAJ:n tietojen mukaan oikeus erityisopetukseen ja henkilökohtaiseen opinto-ohjaukseen sisältyvät esitykseen, mikä parantaisi järjestön mukaan tilannetta merkittävästi. Lakisääteisyys toisi erityisopetuksen kaikkien opiskelijoiden oikeudeksi.

Kyselyllä pyrittiin myös selvittämään, miten viime vuosien aikana tehdyt leikkaukset lukiokoulutuksen rahoitukseen ovat vaikuttaneet. Tulokset ovat hälyttäviä, OAJ varoittaa. Vastausten mukaan kurssitarjonnasta on leikattu ja opetusryhmien koko on entisestään kasvanut.

Lisäksi vastaajista yli viidesosa ilmoitti, että opettajan virkoja on lakkautettu leikkausten takia.

OAJ korostaa, että lukion rahoitusvaje on korjattava.

