Lumi- ja räntäsade autoilijoiden kiusana maan itä- ja pohjoisosissa

Ajokeli on huono maan itä- ja pohjoisosissa lumi- tai räntäsateen vuoksi. Ilmatieteen laitos on antanut varoituksen mahdollisesti vaarallisesta ajokelistä Pohjois-Savoon, Pohjois-Karjalaan, Keski-Pohjanmaalle, Pohjois-Pohjanmaalle, Kainuuseen ja Lappiin.

Maan itäosassa päivän lämpötila kohoaa ylimmillään 4-8 asteeseen ja pohjoisosassa päivän lämpötila on ylimmillään neljä astetta.

Ilmatieteen laitoksen mukaan lunta sataa tänään lähinnä pohjoisessa ja muualla maassa on laajalti sumuista.

STT

Kuvat: