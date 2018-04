Lumi- ja räntäsade autoilijoiden kiusana monin paikoin

Ajokeli on huono maan itä-, keski- ja pohjoisosissa lumi- tai räntäsateen vuoksi. Ilmatieteen laitos on antanut varoituksen mahdollisesti vaarallisesta ajokelistä Pohjois-Savoon, Pohjois-Karjalaan, Keski-Pohjanmaalle, Pohjois-Pohjanmaalle, Kainuuseen ja Lappiin.

Maan itä- ja länsiosissa päivän lämpötila kohoaa ylimmillään 4-8 asteeseen ja pohjoisosassa päivän lämpötila on ylimmillään neljä astetta. Ilmatieteen laitoksen mukaan lunta sataa tänään lähinnä pohjoisessa ja muualla maassa on laajalti sumuista.

Huomenna ajokeli voi Ilmatieteen laitoksen ennusteen mukaan olla puolestaan vaarallinen osassa Lappia.

STT

