Lumimyräkkä on levinnyt eteläisen Suomen ylle

Sankka lumisadealue on aamulla levinnyt eteläisen Suomen ylle. Päivän aikana sadealue leviää Ilmatieteen laitoksen mukaan hiljalleen pohjoiseen.

– Iltapäivällä sadealue nousee tuonne Pohjois-Savon ja Pohjois-Karjalan tasolle ja illalla Kainuun ja Koillismaan tasalle, kertoo päivystävä meteorologi Hannu Valta.

Länsirannikko ja Pohjanmaan seutu saattavat selvitä pienemmillä sademäärillä, mutta eteläiseen Suomeen on luvassa laajoille alueille jopa 10-15 senttiä lisää lunta. Kaakkois-Suomessa ja itärajalla sade voi tulla myös räntänä ja vetenä.

Vaikka monet aikaistivat paluutaan pääsiäisen vietosta tiedossa olevan myräkän takia, pääväylille on vielä tänään odotettavissa paljon liikennettä.

Paluuliikenteen odotetaan vilkastuvan aamupäivän aikana, mutta samaan aikaan ajokeli huononee entisestään. Liikenneviraston mukaan matkantekoon kannattaa varata normaalia enemmän aikaa, sillä ajokeli on jo muuttunut erittäin huonoksi Etelä-, Itä ja Keski-Suomessa.

Iltaa kohti keli vain huononee, joten lähtöä ei myöskään kannata lykätä paremman sään toivossa. Jos autossa on jo kesärenkaat alla, Liikenneviraston mukaan tien päälle ei ole tänään mitään asiaa.

Tiesää on Ilmatieteen laitoksen mukaan vaarallinen Varsinais-Suomessa, Uudellamaalla, Kanta- ja Päijät-Hämeessä, Kymenlaaksossa, Etelä-Karjalassa, Pirkanmaalla, Keski-Suomessa, Etelä- ja Pohjois-Savossa sekä Pohjois-Karjalassa.

Satakunnassa, Etelä- Keski- ja Pohjois-Pohjanmaalla sekä Kainuussa ajokeli on tänään mahdollisesti vaarallinen.

Lentoliikenne vaikeuksissa

Lumimyräkkä vaikuttaa myös lentoliikenteeseen. Finnair on kertonut peruvansa 19 edestakaista lentoa Helsinki-Vantaalla, ja lisäksi osaa lähtevistä lennoista on jo etukäteen myöhästytetty vartista kahteen tuntiin.

Finavian mukaan lentojen määrää voidaan joutua rajoittamaan huonon näkyvyyden ja hankalien tuuliolosuhteiden vuoksi. Lisäksi kinostuva lumi haittaa koneiden lastausta ja purkua sekä kiitoteiden huoltoa.

– Talvitoiminta on täysvalmiudessa ja valmiina huolehtimaan lumenpoistosta, Finavia lupasi tiedotteessaan.

Finnair on suositellut matkustamaan vain käsimatkatavaroiden kanssa, sillä matkalaukkujen toimituksessa voi olla vaikeuksia.

Lumipyryn on ennustettu hellittävän tiistaina. Lunta voi kuitenkin sadella vielä tiistaina 5-10 senttiä Pohjois-Karjalasta Lappiin ulottuvalla vyöhykkeellä.

