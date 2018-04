”Maakunnissa itse tiedetään parhaiten, millä toimilla päästään maksimaaliseen tulokseen” – hallitus antoi esityksen kasvupalvelulaista

Maakuntauudistus on nytkähtänyt taas hitusen eteenpäin, sillä hallitus antoi tänään esityksen uudistukseen liittyvästä kasvupalvelulaista. Laki siirtää nykyisin ely-keskusten ja TE-toimistojen tarjoamat työvoima- ja yrityspalvelut maakuntien vastuulle ja yhdistää ne kasvupalveluiksi.

Kasvupalveluja ovat esimerkiksi työnvälitys, työnhakijoiden osaamisen kehittäminen, rekrytointipalvelut tai asiantuntijapalvelut yritysten liiketoiminnan kehittämiseen.

Poikkeuksena on Uudenmaan erillisratkaisu, jossa kasvupalveluiden järjestämisvastuu on pääkaupunkiseudun kuntien muodostamalla kuntayhtymällä. Muissa maakunnissa ely-keskusten ja TE-toimistojen tuhannet työntekijät siirtyvät maakuntien palvelukseen.

Nykyiset palvelut eivät siirry maakunnille sellaisinaan, vaan samalla uudistetaan palvelujen sisältöä ja tuottamisen tapaa. Maakunta päättää omaan toimintaympäristöönsä parhaiten soveltuvista palvelumalleista, hallituksen mukaan kuitenkin niin, että henkilöasiakkaiden yhdenvertaiset oikeudet varmistetaan.

Tarjottavista palveluista säädetään tarkemmin laissa julkisista rekrytointi- ja osaamispalveluista, joka on tarkoitus antaa eduskunnalle toukokuussa.

– Maakunnissa itse tiedetään parhaiten, millä eväillä ja millä toimilla maakunnissa päästään maksimaaliseen tulokseen työllisyystavoitteiden toteuttamisessa, elinkeinoministeri Mika Lintilä (kesk.) sanoi esitellessään lakiesitystä tiedotustilaisuudessa.

Laki antaa mahdollisuuksia myös markkinoiden hyödyntämiselle palveluiden tuottamisessa.

– Markkinoiden hyödyntäminen nähdään suurena mahdollisuutena vaikuttavuuden lisäämiseen ja uusien palveluinnovaatioiden syntymiseen, työministeri Jari Lindström (sin.) sanoi.

Hallituspuolueet pääsivät sopuun kasvupalvelulaista tammikuussa. Silloin siihen lisättiin allianssimalli, jossa maakunnallisia työvoima- ja yrityspalveluita sekä kunnallisia elinvoimapalveluita voidaan toteuttaa yhteistyössä. Hallitus kannustaa tähän.

Suurista kaupungeista oli kritisoitu kasvupalvelulakia ja haluttu pitää palvelujen järjestäminen kuntien vastuulla.

– Jotkut kaupungit ja kunnat ovat olleet huolissaan siitä, mikä heidän roolinsa on. Siksi me sorvattiin tähän tämä allianssimalli mukaan, Lintilä sanoi.

