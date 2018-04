Macron ei enää silitellyt Trumpia puheessaan kongressille – usutti Yhdysvaltoja takaisin kansainväliseen yhteistyöhön

Kaveerattuaan kaksi päivää presidentti Donald Trumpin kanssa Ranskan presidentti Emmanuel Macron palasi keskiviikkona asialinjalle Yhdysvaltojen kongressissa. Macron usutti Yhdysvaltoja takaisin kansainväliseen yhteistyöhön puheessaan, jota jotkut pitivät jopa tylytyksenä Trumpille ja tämän politiikalle.

Trump on kaudellaan pyrkinyt irrottamaan Yhdysvallat useista kansainvälisistä sopimuksista, joista Macronille läheisin on Pariisissa vuonna 2015 solmittu ilmastosopimus. Trump ilmoitti viime kesänä, että Yhdysvallat vetäytyy sopimuksesta.

Macron sanoi olevansa varma, että Yhdysvallat tulee vielä takaisin. Presidentti korosti, että saman planeetan asukkaina kaikkien on kohdattava samat tosiasiat.

– Meillä ei ole planeetta B:tä — Mikä on elämämme tarkoitus, jos tuhoamme planeettaamme ja samalla uhraamme lastemme tulevaisuuden? Macron kysyi puheessaan.

”Te itse keksitte multilateralismin”

Yhdysvaltojen ja Euroopan suhteita hiertävät myös tullikorotukset, joita Trump on kaavaillut eurooppalaiselle teräkselle ja alumiinille. Korotukset astuvat voimaan lähiviikkoina, ellei Trump päätä toisin.

Macron korosti, että vapaata ja reilua kauppaa tarvitaan.

– Mutta kauppasota, jossa liittolaiset joutuvat vastakkain, on ristiriidassa tavoitteidemme, historiamme sekä globaalin turvallisuuden puolesta tekemiemme sitoumusten kanssa, Macron sanoi.

Macron puolusti nykyistä monenkeskistä maailmanjärjestystä, yhteistyötä ja päätöksentekoa.

– Yhdysvallat itse keksi multilateralismin. Teidän pitää auttaa säilyttämään se ja keksimään se uudelleen.

Macronin kommentti kirvoitti äänekkäät aplodit kongressin demokraattiedustajilta. Macron sai muutenkin kongressissa lämpimän vastaanoton: puheen aikana kongressiedustajat nousivat moneen kertaan seisaalleen osoittamaan suosiotaan.

Demokraateilta satoi kiitosta

Macron vakuutti myös, että Ranska ei ole jättämässä Iranin ydinohjelmasopimusta, kuten Trump on uhannut Yhdysvaltojen tekevän.

– On totta, että sopimus ei puutu kaikkiin huolenaiheisiin, joista osa on hyvin tärkeitä. Meidän ei kuitenkaan pitäisi hylätä sopimusta, ellei meillä ole sen tilalle jotain varteenotettavaa, Macron sanoi.

Demokraattiedustajat odotetusti pitivät Macronin tyylinvaihdoksesta.

– Siinä oli selkeä ero: niin ystävällinen ja sydämellinen kuin hän olikin presidentin kanssa eilen, tänään hän teki selväksi, että ranskalaisilla ja eurooppalaisilla on hyvin vahvat kannat ilmastosopimuksesta ja Iranin ydinohjelmasopimuksesta, sanoi senaatin demokraattien kakkosmies Dick Durbin.

Edustajainhuoneen republikaanijohtaja Kevin McCarthy vähätteli ristiriitoja.

– Macron sanoi, että uskoo vapaaseen ja reiluun kauppaan. Sitä juuri presidentti oli toivonutkin, hän sanoi.

STT

