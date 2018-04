Macron ja Merkel korostivat jälleen EU:n uudistamista

Saksan liittokansleri Angela Merkel ja Ranskan presidentti Emmanuel Macron korostivat tapaamisessaan yhteistä tahtoaan uudistaa Euroopan unionia. Merkel ja Macron tapasivat torstaina Berliinissä.

Macron nosti esille visionsa siitä, millaisia muutoksia EU:lle tehtäisiin brexitin jälkeen. Muutosten sydämessä olisivat euroalueen uudistukset, kuten jäsenmaiden yhteinen budjetti ja talousministeri, mikä lisäisi yhteisvastuuta jäsenmaiden välillä.

Merkel on puolestaan ehdottanut taloutensa kanssa kompuroiville EU-maille vyönkiristyksiä, ja hän painottikin torstaina jäsenmaiden tarvetta nostaa ensin omaa kilpailukykyään.

– Olemme molemmat sitä mieltä, että euroalue ei ole vielä tarpeeksi kriisinkestävä, Merkel sanoi Macronin kanssa pitämässään tiedotustilaisuudessa.

– On ranskalaisia ehdotuksia, mutta myös saksalaisia ehdotuksia, hän lisäsi.

Macronin uudistukset ovat viime aikoina olleet Saksassa vastatuulessa. Merkelin kristillisdemokraatit ovat julkisesti vastustaneet muun muassa euroalueen budjetin paisuttamista ja vakuusrahaston kasvattamista.

Merkel on kuitenkin sanonut uskovansa, että uudistuksista löytyy sopu ennen kesäkuun EU-huippukokousta. Saksan ja Ranskan on määrä esitellä uudistussuunnitelmansa EU:lle ennen huippukokousta.

Macron ja Merkel tapasivat maaliskuussa Pariisissa. Tuolloin Macron listasi uudistussuunnitelmassa käsiteltävän muun muassa euroaluetta, kauppaa ja puolustusta.

Merkel kertoi Berliinissä torstaina, että Saksan ja Ranskan suunnitelma ”sisältää erilaisia näkökulmia, jotka johtavat yhdessä hyvään lopputulokseen”.

STT

