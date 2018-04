Macron ja Merkel korostivat jälleen EU:n uudistamista – keinoina avoin keskustelu ja kompromissit

Euroopan unionin uudistumistarve nousi jälleen esille, kun Saksan liittokansleri Angela Merkel ja Ranskan presidentti Emmanuel Macron tapasivat Berliinissä torstaina. Molemmat korostivat tahtotilaansa tehdä uudistuksia, mutta myös eriäviä mielipiteitä löytyi.

Macron visioi brexitin jälkeistä EU:ta, jonka muutosten ytimessä olisivat euroalueen uudistukset. Uudistuksiin kuuluisi esimerkiksi jäsenmaiden yhteinen budjetti, mikä lisäisi yhteisvastuuta.

Merkel on esittänyt vyönkiristystä taloutensa kanssa kompuroiville EU-maille. Hän painottikin torstaina, että jäsenmaiden tulisi ensimmäisenä nostaa omaa kilpailukykyään.

– Olemme molemmat sitä mieltä, että euroalue ei ole vielä tarpeeksi kriisinkestävä, Merkel sanoi yhteisessä tiedotustilaisuudessa Macronin kanssa.

– On ranskalaisia ehdotuksia, mutta myös saksalaisia ehdotuksia, hän lisäsi.

Macronin uudistukset ovat viime aikoina olleet Saksassa vastatuulessa. Merkelin kristillisdemokraatit ovat julkisesti vastustaneet muun muassa euroalueen budjetin paisuttamista ja vakuusrahaston kasvattamista.

Sopu ennen huippukokousta?

Merkel on sanonut uskovansa, että uudistuksista löytyy sopu ennen kesäkuun EU-huippukokousta.

– Tarvitsemme avointa keskustelua ja kykyä tehdä kompromisseja, Merkel sanoi Deutsche Wellen mukaan.

Merkel myös varoitti, että Euroopan etuja voitaisiin edistää kansainvälisesti vain yhtenäisenä rintamana.

Saksan ja Ranskan on määrä esitellä uudistussuunnitelmansa EU:lle ennen huippukokousta. Macron on aiemmin kertonut, että suunnitelmissa on muun muassa euroaluetta, kauppaa ja puolustusta koskevia ehdotuksia.

Merkel sanoi, että suunnitelma ”sisältää erilaisia näkökulmia, jotka johtavat yhdessä hyvään lopputulokseen”.

– Huomaatte, että meiltä ei puutu työtä eikä tahtoa, Macron puolestaan kommentoi.

”Aarre, jota haluan vaalia”

Merkel ja Macron tapaavat Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin erillisissä tapaamisessa ensi viikolla. Molemmat kertoivat esiintyvänsä tapaamisissa yhtenäisenä rintamana, kertoi Politico.

Tapaamisissa odotetaan nostettavan esille muun muassa Trumpin hallinnon kaavailemat uudet tullimaksut, jotka hiertävät EU:n ja Yhdysvaltojen välejä.

– Elämme aikaa, johon mahtuu erimielisyyksiä. Tietenkin keskustelemme noista erimielisyyksistä, ja tänään puhumme siitä, miten esittelemme Euroopan näkökulman, Deutsche Welle kertoi Merkelin kommentoineen Trumpin tapaamista ja suhdetta Yhdysvaltoihin.

Merkel myös korosti arvostavansa kumppanuutta Yhdysvaltojen kanssa erittäin paljon. Hän kuvaili kumppanuutta ”mahtavaksi aarteeksi, jota hän haluaa vaalia”.

http://www.dw.com/en/angela-merkel-and-emmanuel-macron-present-united-front-in-berlin/a-43450750

https://www.politico.eu/article/france-emmanuel-macron-germany-angela-merkel-signal-united-front-against-us-president-donald-trump-on-trade-war-tariffs/

http://www.dw.com/en/angela-merkel-and-emmanuel-macron-present-united-front-in-berlin/a-43450750

STT

Kuvat: