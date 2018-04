Macron ja Trump neuvottelevat Washingtonissa muun muassa Iranista

Ranskan presidentti Emmanuel Macron neuvottelee tänään presidentti Donald Trumpin kanssa Valkoisessa talossa. Keskustelujen odotetaan käsittelevän muun muassa Euroopan ja Yhdysvaltain kauppakiistoja sekä Iranin ydinohjelmasopimusta.

Trump on uhannut Yhdysvaltain irrottautuvan sopimuksesta, minkä jälkeen Iran puolestaan uhkaa jatkaa uraanin rikastamista. Macron kannattaa Iran-sopimusta ja sanoi vierailun alla tv-haastattelussa, ettei sille ole olemassa parempaa vaihtoehtoa.

Macron ja Trump pitävät Washingtonissa yhteisen lehdistötilaisuuden neuvottelujen jälkeen illalla Suomen aikaa. Myöhemmin ohjelmassa on vielä juhlaillallinen Valkoisessa talossa.

Macron on ensimmäinen ulkomainen johtaja, joka tekee Yhdysvaltoihin täysimittaisen valtiovierailun Trumpin kaudella. Hän saapui vaimonsa Brigitten kanssa maahan jo eilen maanantaina, jolloin ohjelmassa oli yksityisempi illallinen Donald ja Melania Trumpin kanssa Yhdysvaltain ensimmäisen presidentin George Washingtonin entisessä kotikartanossa Mount Vernonissa.

Huomenna keskiviikkona Macron puhuu Yhdysvaltain kongressissa sekä tapaa amerikkalaisia opiskelijoita.

Trump puolestaan saa perjantaina lyhyen ajan kuluessa jo toisen tärkeän vieraan Euroopasta, kun Washingtoniin saapuu Saksan liittokansleri Angela Merkel.

STT

Kuvat: