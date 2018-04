Macron kongressille: Olen varma, että Yhdysvallat palaa Pariisin ilmastosopimukseen

Ranskan presidentti Emmanuel Macron on varma, että Yhdysvallat tulee takaisin Pariisin ilmastosopimukseen. Macron puhui Yhdysvaltojen kongressissa valtiovierailunsa yhteydessä.

Presidentti Donald Trump ilmoitti viime kesänä, että Yhdysvallat vetäytyy ilmastosopimuksesta.

Macron myönsi, että Ranskalla ja Yhdysvalloilla on erimielisyyksiä ilmastokysymyksissä. Macron korosti, että saman planeetan asukkaina meidän on kuitenkin kohdattava samat tosiasiat.

Vaikka presidenttikaksikolla on näkemyseroja, heidän on arvioitu tulevan keskenään toimeen melko hyvin. Trump oli Macronin vieraana viime kesänä Ranskan kansallispäivänä, jolloin he seurasivat yhdessä paraatia Pariisissa.

Macronin Yhdysvaltain-vierailun ohjelmassa on myös muun muassa opiskelijoiden tapaaminen George Washington -yliopistossa.

