Macronilta kuultiin Strasbourgissa vetoomus ja varoituksia – eurooppalaisten herättävä puolustamaan demokratiaa

Eurooppalaisten on herättävä puolustamaan arvopohjaansa ja demokratiaa. Tämä oli viesti, kun Ranskan presidentti Emmanuel Macron esitteli ajatuksiaan Euroopan tulevaisuudesta EU-parlamentissa Strasbourgissa.

Parlamenttisali hiljentyi, kun Macron asteli parlamentaarikkojen eteen.

– En halua kuulua unissakävelijöiden sukupolveen, joka on unohtanut oman menneisyytensä, Macron sanoi intohimoisessa puheessaan.

Puheelta odotettiin eurooppalaisen yhteistyön ilotulitusta ja sitä todella saatiin. Perusoikeuksien kunnioittaminen, yksilönvapaus ja tasa-arvo ovat arvoja, joita pitää Macronin mukaan puolustaa. Ne pitävät eurooppalaiset yhdessä.

Macron varoitti, että Euroopassa on meneillään ”sisällissota”, joka johtuu nationalismista ja itsekkyydestä.

Ihmisten on Macronin mielestä herättävä puolustamaan eurooppalaista mallia. Poliitikot jäsenmaissa eivät saa syyttää Brysseliä maidensa sisäisistä ongelmista. EU:n soimaamista on nähty varsinkin itäisen Euroopan maissa, mutta Macron ei maita nimennyt.

Euroopan uudistajana ja aurinkokuninkaana tituleerattu Macron oli odotettu vieras parlamentissa. Viime syksynä pitämässään Sorbonnen linjapuheessa hän viitoitti tietä EU:n uudistuksille ja tälle odotettiin nyt jatkoa.

Hengästys muuttui täsmällisyyteen

Vielä syksyllä Macron lasketteli läkähdyttävän listan uudistuksia, joita EU-maiden tulisi viedä eteenpäin. Presidentti luetteli nytkin listan asioista, jotka pitäisi saavuttaa vielä tämän vaalikauden aikana, mutta maltillisemmin.

EU-maiden olisi vihdoin päästävä eteenpäin neuvotteluissa turvapaikkajärjestelmän uudistamisesta.

Ranskan voimakkaasti ajama digiyritysten verouudistus pitäisi saada etenemään. Isoille digitaalisille yrityksille asetettaisiin väliaikainen vero, joka komission esityksen mukaan perustuisi liikevaihtoon. Lakiesitys on saanut pienet maat takajaloilleen, sillä ne pelkäävät verotulojen karkaamista.

Talous- ja rahaliiton uudistaminen on ollut Macronille tärkeää. Tämä tarkoittaa käytännössä muun muassa yhteistä pankkien talletussuojaa.

Budjetista pitäisi varata siivu taloutta vakauttavaan työkaluun.

– Meidän pitää rakentaa eurooppalaista yhteistyötä myös kansalaisten suojelemiseksi, puolustusyhteistyötä ja puolustusrahastoa ajanut Macron lisäsi.

Ranska on valmis maksamaan lisää EU:n budjettiin, ja siihen suuntaan maa aikoo Macronin mukaan neuvotteluita viedä.

”Ranska ei julistanut sotaa”

Macron puolusti voimakkaasti Syyrian kemiallisten aseiden kohteisiin tehtyjä ilmaiskuja, jotka Ranska toteutti viime viikonloppuna USA:n ja Britannian kanssa.

Voimakkaasti vastannut Macron tuomitsi jyrkästi kemiallisten aseiden käytön. Syyrian presidentti Bashar al-Assad käy sotaa omaa kansaansa vastaan, hän muistutti.

Ranska taistelee Isisiä vastaan kansainvälisessä koalitiossa. Se on Macronin mukaan ainoa sota, jota Ranska käy Syyriassa.

– Me emme ole julistaneet sotaa ketään vastaan.

STT

