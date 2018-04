Macronin vastustajat nousevat barrikadeille – mukana opiskelijat, virkamiehet ja rautatieläiset

Ranskan presidentin Emmanuel Macronin poliittiset vastustajat kerääntyvät tänään mielenosoituksiin eri puolilla maata. Barrikadeille nousevat niin vihaiset opiskelijat, virkamiehet kuin lakkoilevat rautatieläisetkin.

Ammattiliitto CGT on kehottanut kaikkia Macronin uudistuspyrkimyksiä vastustavia lähtemään mukaan. Macronille tulee piakkoin täyteen yksi vuosi presidenttinä, ja tyytymättömyys hänen politiikkaansa on levinnyt laajalle Ranskan poliittisen kentän vasemmalla laidalla. Suurin mielenilmaus nähtäneen Pariisissa, jossa on tarkoitus marssia Montparnasselta Place d’Italie -aukiolle iltapäivällä.

Macron ajaa hallinnon suoraviivaistamista ja on suunnitellut 120 000 virkamiestyöpaikan karsimista. Virkamiehet protestoivat myös siksi, että he katsovat palkkakehityksensä jääneen jälkeen inflaation kehityksestä.

– He marssivat, koska eivät halua minkään muuttuvan, Macron sanoi vierailleessaan Saint-Die-des-Vosgesissa.

Valtion rautatieyhtiö SNCF on myös joutunut Macronin uudistusinnon kohteeksi. Macronin suunnitelma saneerata syvästi velkaantunutta rautatieyhtiötä on saanut yhtiön työntekijät aloittamaan kolme kuukautta kestävän lakkosarjan. Rautateillä on lakkoiltu kahtena päivänä viidestä, mutta viime aikoina yhä harvempi rautatieläinen on jäänyt pois töistä. Eiliseen lakkoon osallistui alle viidennes työvoimasta.

Opiskelijat ovat vihaisia, koska suunnitteilla on muutoksia, jotka tekisivät yliopisto-opintojen aloittamisen vaikeammaksi. Nyt yliopistoihin pääsee helposti ja opiskelijoita karsitaan vasta opintojen edetessä. Opiskelijat ovat miehittäneet useita yliopistoja ja estäneet luentojen pitämisen.

Macronin oikeistolaisena pidetty politiikka on herättänyt vastalauseita ennenkin, mutta tämän päivän protesteista yritetään tehdä tähän asti laajimmat. Tuoreen mielipidemittauksen mukaan 58 prosenttia ranskalaisista on tyytymättömiä Macroniin.

Macronin mukaan vastalauseet eivät saa häntä perumaan suunnitelmiaan.

– Teen sen, mitä lupasin tehdä, Macron sanoi tv-kanava TF1:n haastattelussa.

STT

