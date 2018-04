Majakkaseuralta uusi dokumentti Bengtskäristä

Uusi Bengtskär-dokumenttielokuva esitetään Salon kansalaisopiston tiloissa tulevana lauantaina kello 13. Elokuva kestää 40 minuuuttia, minkä jälkeen esitetään vielä dokumentti Märketin majakasta.

Tapahtuma on yleisölle maksuton.

– Salon kaupunki antoi tilan ilmaiseksi, selittää elokuvan tuottaja Pekka Väisänen.

Suomen Majakkaseura on julkaissut dokumenttielokuvan Bengtskärin majakasta maaliskuussa. Elokuva kattaa Bengtskärin majakan koko tähänastisen historian 1906-2018.

– Olemme saaneet käyttöömme ainutlaatuista materiaalia, muun muassa 1990-luvulta kahdestakin tapahtumasta, jotka filmattiin, mutta materiaali jäi tuolloin käyttämättä, Väisänen kertoo.

Majakkaseuran luotto-ohjaaja Sakari Manninen on koostanut runsaasta materiaalista monipuolisen elokuvan, jossa käydään läpi niin majakan rakentamiseen johtaneet syyt, rakentaminen, elämä majakalla kuin kuuluisa Bengtskärin taistelukin 1941. Mukana on kahden taisteluun osallistuneen miehen haastattelu.

– Unohtaa ei sovi myöskään Bengtskäriä pian neljännesvuosisadan pyörittänyttä Wilsonin perhettä. Heidän panoksensa Bengtskärin säilymiselle tuleville sukupolville on ollut täysin ratkaiseva. Tämä tuodaan elokuvassa selkeästi esille, Väisänen sanoo.

Majakkaseura on tuottanut 11 elokuvaa vuosina 2012-2018. Elokuvien avulla seura haluaa tallentaa majakkahistoriaa ja tehdä sitä tunnetuksi ympäri Suomen ja täten edistää merimerkkien suojelua.

Elokuva esitetään samana päivänä myös Kemiönsaarella Villa Landessa kello 16.