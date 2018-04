Mäntyharjun kemikaalionnettomuuden raivaustyöt on saatu valmiiksi – junaliikenteen on määrä normalisoitua iltapäivän aikana

Raivaustyöt Mäntyharjun Kinnissä tapahtuneen kemikaalionnettomuuden jäljiltä on saatu valmiiksi, kertoo Liikenneviraston Rataliikennekeskus.

Junaliikenne rataosuudella palaa normaaliksi perjantai-iltapäivän aikana, sanoo Liikenneviraston palokunnan päällikkö Atte Kanerva STT:lle.

– Viimeinen vaunu siirrettiin puolen yön jälkeen ja paikalta lähdettiin aamuyöllä, Kanerva kertoo.

Tavarajunaliikenne on sittemmin päässyt kulkemaan onnettomuuspaikan kautta.

Parhaillaan paikalla tehdään sähköratatöitä, joiden päätyttyä rataosuus aukeaa myös sähköjunaliikenteelle.

– Tavoite on, että rataosuus saadaan auki iltapäivän aikana kaikelle junaliikenteelle.

Mäntyharjun maastoon ehti valua arviolta 35 000 litraa MTBE-kemikaalia, kun venäläiseen junaletkaan kuulunut junanvaunu suistui viime lauantaina raiteilta ja rikkoutui.

STT

