Mäntyharjun turman raivaustyöt haittaavat junien kulkua pitkälle iltapäivään – Vuotanut vaunu on saatu tyhjennettyä,

Mäntyharjun junaonnettomuuden raivaustyöt haittaavat matkustajaliikennettä ainakin pitkälle iltapäivään, kerrotaan Liikenneviraston rataliikennekeskuksesta.

Aamun ensimmäiset IC-junat Kuopiosta Helsinkiin ja Helsingistä Kuopioon on korvattu busseilla Hillosensalmi-Mäntyharju-välillä. Myös seuraavat henkilöjunat, jotka ajaisivat onnettomuuspaikan ohi aikataulun mukaan kello 13:n jälkeen, korvataan busseilla. VR on varautunut korvaamaan junia busseilla koko sunnuntain ajan.

Junaliikenne Kouvolan ja Mäntyharjun välillä katkesi eilen, kun erittäin herkästi syttyvän bensiinin lisäaineen metyylitertiaaributyylieetterin (MTBE) kuljetukseen käytetty junavaunu suistui radalta Kinnin liikennepaikalla.

Vaunu, joka kuului noin 40 vaunun letkaan, oli mennyt läpi päätypukista ja repeytynyt. Onnettomuus aiheutti suuronnettomuusvaaran. Vaikka pelastuslaitos sai vuodon tukittua, maastoon ehti valua arviolta 40 000-50 000 litraa myrkkyä.

Vaarallisen aineen siirtäminen toisiin vaunuihin jatkuu turmapaikalla edelleen. Pelastuslaitoksen mukaan yön aikana maastosta on imetty useita kymmeniä tuhansia litroja vuotaneen aineen ja veden sekaista nestettä. Vuotanut säiliö on saatu yön aikana tyhjennettyä. Aamulla tyhjennettiin toista vaunua, joka on vaurioitunut, mutta jonka säiliö on ehjä.

Palomestari Eero Ahon mukaan syttymisvaara on edelleen olemassa. Aine voi periaatteessa leimahtaa yhdestä kipinästä.

– Kaikkemme teemme, ettei siellä minkäänlaista syttymistä pääsisi tapahtumaan, mutta erittäin herkästi syttyvää ainetta pumpataan sekä maastosta että säiliöistä, kertoi Aho aamulla.

Pelastustoimien arvioidaan jatkuvan koko päivän. Aamun aikana myös ympäristöviranomaiset arvioivat tilannetta.

Pohjavedet ilmeisesti säästyivät

Onnettomuustukintakeskus (Otkes) sai jo illalla tehtyä junaturman paikkatukinnan Mäntyharjun Kinnin liikennepaikalla.

– Se meni loppujen lopuksi paljon nopeammin kuin mitä vielä eilen iltapäivällä arvioitiin, kertoo johtaja Veli-Pekka Nurmi.

Onnettomuuden syytä Nurmi ei halua vielä kommentoida. Säiliövaunun vuodon aiheuttaja on kuitenkin Nurmen mukaan selvillä.

– Kun se letka siitä on tullut, niin toiseksi viimeisen vaunun puskimet ovat puhkaisseet viimeiseen vaunuun sen reiän.

Otkesin alustavan arvion mukaan näyttäisi siltä, että turmapaikka ei ole pohjavesialuetta. Nurmi kuitenkin painottaa, että tiedot täsmentyvät tutkinnan edetessä.

Nurmi ei halua ottaa kantaa siihen, kenen omistuksessa vaunut ovat tai kauanko ne olivat seisseet Kinnissä. Myöskään VR ei ole toistaiseksi kertonut vaunujen omistajaa. Onnettomuuspaikalta otetuissa kuvissa vaunuissa näkyy kuitenkin venäjänkielistä tekstiä.

Myös Itä-Suomen poliisi on aloittanut alustavan selvityksen tekemisen. Tässä vaiheessa turmaa ei kuitenkaan tutkita epäiltynä rikoksena.

https://www.vr.fi/cs/vr/fi/liikennetilanne

STT

Kuvat: