Mäntyharjun turman raivaustyöt haittaavat junien kulkua pitkälle iltapäivään

Mäntyharjun junaonnettomuuden raivaustyöt haittaavat matkustajaliikennettä ainakin pitkälle iltapäivään, kerrotaan Liikenneviraston rataliikennekeskuksesta.

Aamun ensimmäiset IC-junat Kuopiosta Helsinkiin ja Helsingistä Kuopioon korvataan busseilla Hillosensalmi-Mäntyharju-välillä. Myös seuraavat henkilöjunat, jotka ajaisivat onnettomuuspaikan ohi aikataulun mukaan kello 13:n jälkeen, korvataan busseilla.

Vaarallisen aineen siirtäminen toisiin vaunuihin jatkuu turmapaikalla edelleen. Junaliikenne Kouvolan ja Mäntyharjun välillä katkesi eilen, kun erittäin herkästi syttyvän bensiinin lisäaineen metyyli-tertbutyylieetterin (MTBE) kuljetukseen käytetty junavaunu suistui radalta Kinnin liikennepaikalla.

Maastoon valui arviolta 40 000-50 000 litraa erittäin herkästi syttyvää ainetta, kun aineen kuljetukseen käytetty junavaunu suistui radalta Kinnin liikennepaikalla.

Etelä-Savon pelastuslaitoksen mukaan vaunuletkan vaurioitta säilyneet vaunut on saatu siirrettyä pois onnettomuuspaikalta. Pelastuslaitos on yön aikana tyhjentänyt vuotanutta vaunua ja sen viereistä vaunua, joka on myös vaurioitunut, mutta jonka säiliö on onneksi ehjä.

Pelastuslaitos on poistanut maahan valunutta ainetta imuautolla. Paikalla on myös sammutuskalustoa siltä varalta, että onnettomuuspaikalla syttyisi tulipalo.

Toistaiseksi ei ole tiedossa, kuinka pitkään vahingontorjunta- ja raivaustyöt jatkuvat.

STT

