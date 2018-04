Mäntyharjun turmavaunut ovat venäläisiä – vaunuletkan omistaja ja määränpää eivät ole tiedossa

Mäntyharjun eilisen kemikaalivuodon säiliövaunut ovat venäläisiä, kertoo liikenteen turvallisuusvirasto Trafi. Kyse oli yhdysliikenteestä, jossa vaunut tulevat Venäjältä Suomeen ja VR jatkaa kuljetusta eteenpäin.

Vaunuletka oli tilapäisessä säilytyksessä Kinnin liikennepaikalla, missä onnettomuus tapahtui.

Trafista ei osattu kertoa, kuka vaunut omistaa tai minne ne olivat menossa. Neste kertoi aiemmin, että vaunut eivät ole yhtiön, eivätkä ne ole olleet matkalla heidän jalostamolleen.

Onnettomuustutkintakeskuksen johtaja Veli-Pekka Nurmi kertoo STT:lle, että säiliövaunuletka on venäläisen standardin mukainen ja seissyt paikalla ainakin kaksi viikkoa.

Myös Nurmen mukaan vielä ei tiedetä, kenen vaunut tai lasti ovat tai mistä mihin ne ovat olleet matkalla.

Nurmen mukaan on ihan normaalia, että säiliövaunut odottavat paikallaan joitakin aikoja. Hän lisää, että vaunuja ei ole hylätty ja omistaja selvinnee viikonlopun jälkeen, kun ihmiset ovat paremmin tavoitettavissa.

Vaunuja on letkassa yhteensä 50, ei 40, kuten aiemmin on kerrottu, Nurmi sanoo.

Routainen maa suojelee ympäristöä

Kemikaalivuodoissa maaperän pilaantuminen riippuu siitä, kuinka nopeasti maahan vuotanut aine imeytyy syvälle, sanoo Suomen ympäristökeskuksen asiantuntija Jani Salminen. Hänen mukaansa Mäntyharjulla maastoon vuotaneen metyylitertiaaributyylieetterin imeytymistä todennäköisesti hidastaa se, että maa on vielä jäässä.

Salminen pitää Mäntyharjun vuotoa kuitenkin ympäristön kannalta vakavana asiana.

– Kun noinkin paljon pääsee kemikaalia, niin paikallisesti se on ympäristön kannalta vakava asia.

Metyylitertiaaributyylieetteriä sisältänyt junavaunu suistui eilen kiskoilta ja maastoon valui ainetta arviolta 40 000-50 000 litraa. Onnettomuus sattui Kinnin liikennepaikalla. Pelastuslaitos sai vuodon tukittua, minkä jälkeen ainetta on imeytetty maasta.

Aine on helposti haihtuvaa ja syttyvää ja sitä käytetään muun muassa bensiinin ainesosana.

Salminen sanoo, ettei kemikaalilla todennäköisesti ole vaikutusta alueen kasveihin. Juomaveden pilaantumisesta ei todennäköisesti tarvitse huolehtia, sillä vuoto ei tapahtunut pohjavesialueella eikä lähellä ole juomavesikaivoja, hän lisää.

”Palovaara säilyy maastossa jonkin aikaa”

Salminen on ollut Mäntyharjun onnettomuudessa viranomaisten kanssa pohtimassa, mitä vahingolle pitäisi tehdä. Hänen mukaansa vielä on liian varhaista arvioida vuodon vaikutuksia.

– Kokonaiskuva muodostuu, kun saadaan tarkempaa tietoa aineen kulkeutumisesta. Odotan, että tulee mittaustietoa ja pystytään arvioimaan riskejä.

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukesin johtaja Tiina Putkonen arvioi, että aine joudutaan todennäköisesti poistamaan saastunutta maaperää poistamalla. Vaikka metyylitertiaaributyylieetteri haihtuu helposti ilmassa ja maan pinnalta, maastoon joutunut aine hajoaa hitaasti, hän sanoo.

– Maastosta se ei haihdu. Maahan joutuneena aine on vesiliukoinen, eli se kulkeutuu maassa helposti. Se on tässä se ikävä juttu, Putkonen sanoo STT:lle.

Aine on helposti syttyvää ja se voi periaatteessa leimahtaa yhdestä kipinästä.

– Palovaara siinä varmaankin jonkin aikaa on, Putkonen sanoo.

Hän lisää, että viileä ilma ja kylmä maa kuitenkin hillitsevät syttymisvaaraa.

Ei ole myrkyllinen, ei kerry ravintoketjussa

Putkonen sanoo, ettei aine ole myrkyllinen eikä se aiheuta esimerkiksi syöpää. Lisäksi sitä vaadittaisiin isot määrät, jotta se olisi vaarallinen kaloille tai vesikirpuille.

– Ravintoketjussa se ei kerry, eli nyt jos joku kala saa sitä elimistöönsä, se ei sinne kumuloidu (kerry).

Myöskään pohjaveteen joutuessaan aine ei aiheuta myrkytysvaaraa. Veteen tulee sen takia kuitenkin paha maku ja haju, Putkonen sanoo.

– Hengitettynä aine aiheuttaa huimausta, eli pelastushenkilökunnan pitää siltä suojautua.

STT

