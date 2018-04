ManUlle yllätystappio – City valloitti Valioliigan mestaruuden

Manchester City on voittanut jalkapallon Englannin Valioliigan mestaruuden. Mestaruus varmistui tänään, kun Cityn paikallisvastustaja Manchester United kärsi 0-1-yllätystappion kotonaan liigassa viimeisenä olevalle West Bromwichille.

Englannin liigan ykköstila on Citylle historian viides. Viimeksi seura juhli sarjan voittajana kauden 2013-2014 päätteeksi.

Arsenal kompastui Newcastlessa – Benitez uskoo joukkueensa olevan kuivilla

Newcastle nappasi 2-1-kotivoiton jalkapallon Englannin Valioliigan sunnuntaipäivän avauskamppailussa. Vieraat siirtyivät ottelussa 1-0-johtoon Alexandre Lacazetten maalilla, mutta Ayoze Perezin ja Matt Ritchien osumat turvasivat Newcastlelle kolme pistettä.

Newcastlen kevätvire on ollut kohdillaan, sillä joukkue on voittanut neljä peräkkäistä liigakamppailuaan. Ryhmä on sarjassa nyt kymmenentenä 41 pisteellä.

– Uskon, että olemme sillä pistemäärällä turvassa (putoamiselta). Tämä on massiivinen saavutus pelaajille, kaupungille ja faneille. Haluan onnitella kaikkia, Newcastle-luotsi Rafael Benitez hykerteli BBC:lle.

Kuudentena oleva Arsenal saa taistella loppukauden ajan tiukasti, ettei ainoastaan kaksi pistettä perässä oleva Burnley hurauta kalkkiviivoilla ohi. Kuudes sija on arvokas, sillä se tietää paikkaa ensi kaudeksi Eurooppa-liigan karsintoihin.

– Tämä on ollut meidän kauden tarinamme. Pidämme palloa 70-prosenttisesti, meillä on paljon paikkoja ja sitten ihmettelemme, miten onnistuimme häviämään ottelun, Arsenalin päävalmentaja Arsene Wenger tuskaili.

STT

