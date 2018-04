Marjamäki valitsi MM-miehistönsä: ”Iskukykyinen joukkue”

Suomen joukkue perjantaina Tanskassa alkaviin jääkiekon MM-kisoihin on nimetty, kertoi Jääkiekkoliitto. Mukana 25 pelaajan ryhmässä on kahdeksan tällä kaudella NHL-liigaa pelannutta pelaajaa, kuusi KHL-miestä, kolme Ruotsin SHL-liigasta ja kaikkiaan kuusi kotimaan pääsarjassa tällä kaudella kiekkoillutta.

Viime viikolla Suomen mestaruuden voittaneesta Oulun Kärpistä valittiin kaksi pelaajaa eli puolustaja Miika Koivisto ja hyökkääjä Saku Mäenalanen. Tällä kaudella runkosarjassa 46 tehopistettä ja pudotuspeleissä 10 koonneella Mäenalasella, 23, ei ole vielä tilillään aikuisten maaotteluita.

NHL-vahvistuksista mukana Tanskassa ovat maalivahti Harri Säteri, puolustajat Julius Honka ja Markus Nutivaara sekä hyökkääjät Sebastian Aho, Mikael Granlund, Kasperi Kapanen, Mikko Rantanen ja Teuvo Teräväinen.

– Haluan kiittää jokaista pelaajaa, joka oli neljän viikon aikana MM-leirityksessä mukana. Pelaajat pelasivat upeasti ja tekivät sitä kautta valinnat vaikeiksi valmennukselle, päävalmentaja Lauri Marjamäki kommentoi liiton sivuilla.

– Kasassa oleva joukkue on erittäin iskukykyinen. Minulla on hyvä tunne tästä joukkueesta, josta paistaa oikeanlainen ennakkoluulottomuus ja raikkaus.

Suomi pelaa alkulohkonsa Herningissä, ja avausottelussaan Leijonat kohtaavat lauantaina Etelä-Korean. Lohkon muut joukkueet ovat Kanada, Yhdysvallat, Saksa, Norja, Latvia ja kisaisäntä Tanska.

http://www.leijonat.fi/maajoukkueet/a-maajoukkue/201718/mm2018/item/26475-marjamaki-mm-joukkueesta-iskukykyinen-joukkue.html

STT