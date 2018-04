Markkanen nostaa New Yorkin donkin tulokaskautensa kohokohdaksi

Lauri Markkanen nostaa NBA-tulokaskautensa kohokohdaksi tammikuisen donkkinsa New York Knicksin Enes Kanterin yli Madison Square Gardenissa.

– Pidän siitä areenasta, se on hiukan erilainen kuin muut. Pidän siitä, en vain siksi että upotin kahdeksan kolmosta, mutta jo verryttelyssä pidin areenasta. Jos minun pitää valita yksi kohokohta, se oli se donkki, Markkanen sanoi Chicago Bullsin kotisivujen haastattelussa.

Tammikuun kymmenentenä pelatussa ottelussa Markkanen heitti 33 pistettä ja keräsi kymmenen levypalloa, kun Bulls haki kahden jatkoajan jälkeen 122-119-voiton New Yorkista.

Markkanen myönsi, että hänen tulokaskauteensa mahtui myös vaikeuksia.

– En lannistu helposti, mutta minulla oli vaikeita jaksoja jolloin heitot eivät pudonneet. Ne hetket, jolloin heitin ohi ratkaisuheiton. Minulla on korkea itseluottamus ja uskon, että se on ainoa tapa selviytyä tässä liigassa. Opin sen nopeasti, Markkanen kertasi.

Markkasen tulokaskausi alkoi odotettua vauhdikkaammin, kun Bobby Portisin ja Nikola Miroticin nyrkkitappelu avasi hänelle heti kauden alussa tien aloitusviisikkoon.

– Se oli yllätys, koska ensimmäisen vuoden pelaajalle kaikki on uutta. Ajattelin että pelaisin 15-18 minuuttia ottelua kohti ja sitten olinkin aloitusviisikossa ja pelasin 30 minuuttia.

Bullsin kausi päättyy ensi viikolla, ja Markkanen aikoo viettää seuraavan puolivuotisen tiiviisti punttisalilla.

– Minun täytyy ehdottomasti käydä salilla, tulla vahvemmaksi. Minun täytyy kehittää kaikkea, mutta erityisesti minun täytyy parantaa low postissa (korin läheisyydessä). Siihen keskityn tänä kesänä.

STT

