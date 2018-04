Markkanen seuraa NBA:ssa Michael Jordanin jäljillä – Tulokaskaudella tasalukuja täyteen

Chicago Bullsin kevät ei NBA-koripalloilussa ole tarjonnut tuloksellisesti ilonaiheita, joten seura yrittää irrottaa iloa huipputulokkaansa Lauri Markkasen tilastoista.

Markkasesta tuli Brooklynille 105-114 hävityssä ottelussa Bullsin seurahistorian neljäs pelaaja, joka on tulokaskautensa aikana saavuttanut 1 000 pisteen ja 500 levypallon rajapyykin. Hän teki tilastoissa seuraa Elton Brandille, Michael Jordanille ja David Greenwoodille.

– Olen ylpeä varsinkin levypallomäärästäni. Se on hyvä saavutus, mutta en ole tyytyväinen. Haluan enemmän, Markkanen kertoi Chicago Tribunelle.

Markkanenkin näkisi mieluummin Bullsin pelaavan voittavaa koripalloa, mutta hyviä asemia ensi kesän varaustilaisuudessa kärkkyvä chicagolaisseura on eräänlaisessa välitilassa.

– En pelaa tilastoille. Olen kilpailija, joten yritän voittaa kentällä jokaisen tilanteen, Markkanen kuvaili.

Hän heitti Brooklyniä vastaan kymmenen pistettä ja kahmi kuusi levypalloa. Koriin johtaneita syöttöjä hänelle kirjattiin kaksi.

Heittojyvä hukassa

Vaikka suomalaistulokas havisutti Bullsin NBA-historian lehtiä, Markkasen jyvä ei ollut kohdallaan. Brooklyn-ottelun 25 peliminuutin aikana hänen heittoprosenttinsa oli 21,4, kolmen metrin viivan takaa jo kelvollisempi 40.

– Otteluita tulee kauden aikana niin paljon, että joissakin peleissä heitto ei vain uppoa. Silloin on rynnittävä aggressiivisesti levypalloihin ja yritettävä niistä helppoja pisteitä, Markkanen järkeili.

Tuoreimman tappion myötä Chicago Bullsin asema kesän varaustilaisuuden suhteen parani. Bulls oli ennen keskinäistä ottelua tappiosarakkeessa tasoissa Brooklynin kanssa. Nyt Bulls on yksinään seitsemänneksi huonoimmalla sijalla.

Runkosarjan 81 ottelustaan 54 hävinneellä Chicagolla on kautta jäljellä vielä yksi peli, kotiottelu Detroitia vastaan.

Liigan pudotuspeleihin jatkavat 16 joukkuetta ovat yhtä vaille selvillä. Länsilohkon viimeisen pudotuspelipaikan ratkaisevat keskinäisessä ottelussaan Minnesota ja Denver.

http://www.chicagotribune.com/sports/basketball/bulls/ct-spt-bulls-nets-20180409-story.html

STT

