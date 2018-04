Media: Saksan yliajajalla oli psyykkisiä ongelmia, ei terroriyhteyksiä – ainakin kolme kuoli, kun auto ajoi terassilla istuneiden päälle

Saksassa ainakin kolme ihmistä on kuollut auton ajettua ravintoloiden terasseilla olleiden ihmisten joukkoon Münsterin kaupungissa maan länsiosassa. Päälleajon uhrien lisäksi epäilty tekijä ampui itsensä.

Useiden saksalaisviestimien, kuten Süddeutsche Zeitung -lehden mukaan, tekijällä oli ollut psyykkisiä ongelmia eikä hänellä tiedetä olleen terroristisia yhteyksiä.

Ainakin kaksikymmentä ihmistä on loukkaantunut, heistä kuusi vakavasti.

Bild-lehden mukaan uhrit istuivat ravintolan edustalla Münsterin vanhassakaupungissa.

Poliisi on sulkenut osan Münsterin vanhastakaupungista. Spiegel-lehden mukaan Kiepenkerl-nimisessä ravintolassa on meneillään laaja poliisitutkinta. Sekä turistien että paikallisten suosima ravintola sijaitsee Münsterin historiallisen kaupungin keskellä.

Eri lähteiden mukaan päälleajossa olisi käytetty pakettiautoa tai kuorma-autoa.

Münsterin kaupunki sijaitsee läntisessä Saksassa, Nordrhein-Westfalenin osavaltiossa.

Toissa vuoden joulukuussa Berliinin joulutorilla kaksitoista ihmistä kuoli ja viitisentoista loukkaantui, kun rekka ajettiin väkijoukkoon.

http://www.sueddeutsche.de/panorama/muenster-auto-faehrt-in-menschenmenge-tote-und-verletzte-1.3935533

https://www.bild.de/news/inland/news/news-eilmeldung-muenster-55320884.bild.html

http://www.spiegel.de/politik/deutschland/muenster-fahrzeug-faehrt-in-menschenmenge-tote-und-verletzte-a-1201753.html

STT

Kuvat: