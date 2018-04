Mediapäivystäjä

REIMA SUOMI. Kuinka kaipaankaan niitä aikoja, kun viestit saapuivat sähköpostilla työpöydälleni. Joskus satunnaisesti joku kiireinen muistutti asioista vielä tekstiviestillä, ja puhelin oli oiva lisä välinevalikoimaan paljon selvittämistä kaipaavissa asioissa.

Toista on nykyaikana. Viestinkenttä on luvalla sanoen sirpaleinen. Sähköposti tunkee tietysti yhä enemmän tavaraa tietoisuuteeni, mutta se ei suinkaan riitä. Pitää seurata mitä erilaisempia kanavia. Etkö nähnyt viestiäni Facebookissa, Google+ -palvelussa, WhatsAppsissa, LinkedInissä, Twitterissä, Messengerissä, Snapchatissa…

Tämän lisäksi työkäytössä on mitä erilaisimpia sovelluksia joita pitäisi käydä jatkuvasti päivystämässä. Yhdessä sovelluksessa odottaa lasku hyväksyjäänsä, toisessa työaikakirjaus kuittaajaansa, kolmannessa ties mitä…

Asiaan kuuluu, että nämä kanavat ovat itsenäisiä. Yhdessä sovelluksessa saapunutta viestiä on vaikea ellei mahdoton edelleen lähettää seuraavalle kanavalle.

Tietokoneella voi yrittää leikkailla ja liimailla, mutta suunniteltuja yhdyskäytäviä ja viestintäkanavia useimpien eri foorumeiden välillä ei ole. Matkapuhelimessa leikkailu ja liimailu ja viestien välittäminen kanavalta toiselle ei lainkaan onnistu, ei varsinkaan pienellä näytöllä.

Infoähky on jo kauan käytetty sana. Rinnalle sopisi hyvin kanavaähky. Viestintäkenttä on kenties peruuntumattomasti sirpaloitunut, vaikka meillä onkin suuria jättiläisiä kuten Google tai Facebook. Ilman niitä olisimme varmasti vielä pahemmassa pulassa.

Luojan kiitos on vielä joitain standardeja. Monien iho nousee varmaan vieläkin vereslihalle, mutta minä arvostan kovasti että meillä on markkinajohtajia kuten Word ja Excel.

En haluaisi työskennellä vaikkapa kuuden tekstinkäsittelyohjelman tai taulukkolaskentaohjelman ristiaallokossa. Siitä hyvästä olen valmis vaikka pulittamaan jonkin euron monopolille.

Pirstaloituva mediakenttä on tietenkin omiaan rakentamaan kuplia, joissa ihmiset elävät.

No, kaikki on tietenkin suhteellista. Kaikki me elämme omissa kuplissamme, toiset suuremmissa, toiset pienemmissä. Kuplassa joka tapauksessa, valistuneinkaan meistä ei ole tietoinen kuin promillen murto-osista maailman menosta.

Kirjoittaja on tietojärjestelmätieteen professori.