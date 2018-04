Merkel sai Trumpilta poskipusun, mutta ei vastauksia terästulleista

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump otti Saksan liittokansleri Angela Merkelin vastaan poskipusuin Valkoiseen taloon, mutta vierailusta ei näytä syntyneen kovin konkreettisia tuloksia.

Merkel ei saanut Trumpilta vastauksia siihen, astuvatko teräs- ja alumiinitullit voimaan EU:ta kohtaan tiistaina. Trump ei myöskään täsmentänyt aikeitaan Iranin ydinsopimuksen suhteen.

Trump valitteli sitä vastoin Yhdysvaltojen suurta kauppavajetta EU:n kanssa, mutta oli kohteliaasti syyttämättä siitä Merkeliä.

– Edeltäjäni 25 vuoden aikana ovat hoitaneet asian huonosti, Trump sanoi.

Berliinissä toiveikkuus kauppasodan välttämisestä ei Merkelin vierailun edellä ollut kovin suurta.

– Tämän päivän näkökulmasta katsoen meidän on oletettava, että tullit astuvat voimaan 1. toukokuuta. Sitten täytyy katsoa, miten me toimimme, sanoi saksalainen hallituslähde.

Trump muisti myös lempiaiheensa puolustusbudjettien kasvattamisesta ja kehotti Saksaa ja muita eurooppalaisia Nato-maita kasvattamaan menojaan.

– Nato on ihana, mutta se auttaa Eurooppaa enemmän kuin meitä, Trump sanoi.

Trump sanoi, että kaikkien Nato-maiden pitäisi noudattaa suositusta käyttää puolustukseen kaksi prosenttia bkt:staan.

– Ja toivottavasti vielä paljon enemmän, Trump lisäsi.

Saksan puolustusbudjetti jää suosituksesta selvästi ja on noin 1,24 prosenttia. Merkel myönsi, että Saksan on kehitettävä puolustusbudjettiaan ja toimintakykyään lähivuosina.

Suunnitellusta tapaamisesta Pohjois-Korean johtajan Kim Jong-unin kanssa Trump sanoi, että valmistelut etenevät. Loppusuoralla on enää kaksi mahdollista tapaamispaikkaa, hän sanoi paljastamatta mitkä ne ovat.

Trump vakuutti, ettei aio antaa Kimin huijata itseään ja moitti edeltäjiään siitä, etteivät nämä ratkaisseet Korean kiistaa aikaisemmin.

Sama viesti kuin Macronilla, mutta tylympi tyyli

Pientä edistystä Saksan ja Yhdysvaltojen välisissä suhteissa saatiin silti juuri vierailun edellä, kun kongressi sai vahvistettua uuden Saksan-suurlähettilään nimityksen. Berliiniin lähtee tiukkana konservatiivina ja Trumpin tukijana tunnettu Richard Grenell.

Merkel totesi vierailunsa edellä, että erimielisyyksistä huolimatta maiden välinen strateginen kumppanuus pitää säilyttää. Tyylieroista huolimatta hänen viestinsä Trumpille on olennaisin osin sama kuin Ranskan presidentti Emmanuel Macronilla, joka sai Trumpilta ylitsevuotavan sydämellisen vastaanoton valtiovierailullaan.

