Mestis-kausi päättyi Keuruun juhliin – KeuPa HT luisteli finaalisarjassa TuTolta jalat alta

Keuruulainen KeuPa HT teki mahdottomasta mahdollista. Se voitti jääkiekon Mestiksen mestaruuden kukistettuaan finaalisarjassa TuTon voitoin 4-2.

Kuudennessa finaaliottelussa KeuPa HT peittosi TuTon Turussa jatkoajalla 2-1. Ratkaisuosuman iski maalin edestä jatkoerässä ajassa 64.23 Teemu Huttu.

Voittomaalin pohjusti päädystä kiekon Hutulle kaivanut KeuPa HT:n hyökkääjä Samuli Ratinen.

TuTo tuhrasi mahdollisuutensa tehottomaan ylivoimapeliin. Ensimmäisessä erässä sillä oli kaksi ylivoimaa, mutta turhan hitaasti kiekkoa liikuttanut kotijoukkue ei päässyt edes kunnon maalipaikkoihin.

Sitä vastoin KeuPa HT siirtyi 1-0-johtoon reilun minuutin jälkeen erikoistilanteesta. TuTon Anssi Virkki istui kahden minuutin jäähyä kampituksesta. KeuPa-puolustaja Sebastian Kauppila otti siniviivalta muutaman potkun ylöspäin ja iski avausmaalin ylivoimalla ajassa 1.18

TuTon konkarihyökkääjä Aki Keinänen tasoitti toisessa erässä 1-1:een. Toinen erä oli TuTon paras, mutta KeuPa HT oli terävämpi taas kolmannessa.

Mitä pidemmälle ottelu eteni, sitä vahvemmilla KeuPa HT oli. Se jyräsi Jokipojat edeltäneessä välieräsarjassa suoraan voitoin 4-0, kun TuTo selviytyi välierissä SaPKosta vasta voitoin 4-3.

Neljäs kausi sanoi toden

KeuPa HT:lle kausi Mestiksessä oli seurahistorian neljäs. Kaudella 2013-14 seura pelasi vielä kotimaan kolmannella sarjaportaalla Suomi-sarjassa. Huonon taloustilanteen takia KeuPa HT suunnitteli jopa luopuvansa sarjapaikasta, mutta pystyi varainkeruukampanjan avulla pelaamaan kauden läpi.

Noin 10 000 asukkaan Keuruulla Jääkiekkoliiton korkeimman sarjaportaan mestaruuden voittaminen oli suuri tapaus. Sen tiesi Ylen haastattelema KeuPa HT:n päävalmentaja Mikko Heiskanenkin.

– Katsokaa keuruulaisten (kannattajien) kulmaa. Siinä on kaikki, Heiskanen osoitti Turun Kupittaan katsomoa.

Myös KeuPa HT:n tehohyökkääjä Markus Jokinen korosti, että mestaruus oli Keuruun yhteinen asia.

– En ole jääkiekossa mitään voittanut. Nyt (mestaruus) menee pieneen kylään, Jokinen huokaili.

Ratkaisumaalin tekijä Huttu oli jatkoerässä oikeaan aikaan oikeassa paikassa.

– Kaikista tärkein maalini, Huttu listasi.

TuTon päävalmentaja Miika Elomo oli tappion jälkeen apea.

– Pettymys on kova. KeuPa on mestari, Elomo huokaisi.

STT

