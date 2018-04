Ministeri: Ei todisteita islamistisesta terrorista – yliajossa kuolonuhreja kaksi, Saksan yliajajalla oli psyykkisiä ongelmia

Saksassa viranomaiset eivät ole löytäneet todisteita, että Münsterin yliajajalla olisi ollut islamistinen motiivi. Näin kertoo Nordrhein-Westfalenin osavaltion sisäministeri Herbert Reul uutistoimisto AFP:n mukaan.

Ministeri kertoi lisäksi, että tapauksessa kuolleiden määrä on kaksi – rikoksen tekijän lisäksi. Aiemmin päälleajon kuolonuhrien lukumääräksi ilmoitettiin kolme.

Jakeluauto ajoi ravintoloiden terasseilla olleiden ihmisten joukkoon tänään Münsterin kaupungissa maan länsiosassa.

Useiden saksalaisviestimien, kuten Süddeutsche Zeitung -lehden mukaan, tekijällä oli ollut psyykkisiä ongelmia eikä hänellä tiedetä olleen terroristisia yhteyksiä. Tiedotusvälineiden mukaan tekijä oli noin 50-vuotias saksalaismies.

– Rikoksen tekijä ajoi useille kahvila- ja ravintolaterasseille suurella aukiolla Münsterin kaupungissa, kertoi poliisin edustaja Vanessa Arlt uutistoimisto AFP:lle.

Poliisin mukaan päälleajossa loukkaantui ainakin kaksikymmentä ihmistä, heistä kuusi vakavasti.

Mediatietojen mukaan tekijä oli jakeluauton ratissa.

Sosiaalisessa mediassa julkaistuissa valokuvissa muun muassa särkyneitä tuoleja ja pöytiä lojuu ruokapaikan ulkopuolella olevalla jalkakäytävällä pittoreskissa keskiaikaisessa kaupungissa.

Poliisin tiedottaja Andreas Bode sanoo, että on liian aikaista kutsua tekoa tahalliseksi hyökkäykseksi.

– Tapahtuma on sen kaltainen, että hyökkäyksen mahdollisuutta ei voi sulkea pois, sanoi puolestaan turvallisuuslähde uutistoimisto Reutersille.

Münsterin kaupunki sijaitsee läntisessä Saksassa, Nordrhein-Westfalenin osavaltiossa.

Poliisi sulki osan Münsterin vanhastakaupungista. Spiegel-lehti kertoi Kiepenkerl-nimisessä ravintolassa tehtävästä laajasta poliisitutkinnasta. Sekä turistien että paikallisten suosima ravintola sijaitsee Münsterin historiallisen kaupungin keskellä.

Toissa vuoden joulukuussa Berliinin joulutorilla kaksitoista ihmistä kuoli ja viitisentoista loukkaantui, kun rekka ajettiin väkijoukkoon.

Kahdeksan suomalaista tehnyt matkustusilmoituksen

Kahdeksan suomalaista on tehnyt matkustusilmoituksen Münsteriin, kertoo ulkoministeriön viestintäpäivystäjä Outi Koskinen. Ulkoministeriön tiedossa ei ole, että uhrien joukossa olisi suomalaisia.

Koskisen mukaan matkustusilmoituksen tehneille lähtee poikkeustilanteessa tekstiviesti, joka sisältää toimintaohjeita. Viestissä kehotetaan esimerkiksi ottamaan yhteyttä omaisiin ja seuraamaan paikallisten viranomaisten ohjeita ja tiedotteita. Hätätilanteissa voi olla yhteydessä ulkoministeriön päivystyskeskukseen.

– Toivottavasti yhä lisääntyy tietoisuus siitä, että matkustusilmoitus kannattaa tehdä, mihin ikinä onkaan matkustamassa, Koskinen sanoo.

Suomalaisten matkustusilmoituksista kertoi ensin Ilta-Sanomat.

