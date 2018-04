Miten mitata onnellisuutta?

VESA JAAKOLA. Äskettäin julkaistun YK-tutkimuksen mukaan me suomalaiset olemme maailman onnellisin kansa. Tieto voi yllättää ainakin ne, joilla toisenlaisena tietolähteenä on vaikkapa suomalainen musiikki: meillä lauletaan enemmän suruista kuin onnesta.

YK-tutkijat ovat selvittäneet kansakuntien onnellisuuseroja vuodesta 2012 lähtien. Tulokset kerrotaan vuosittain World Happiness Report -julkaisussa. Sen avainsana on englanninkielinen ”happiness”, jonka kääntämisessä muille kielille tulisi olla huolellinen.

Happiness-substantiivia vastaava adjektiivi on happy. Sillä on englannissa laajempi, yleisempi merkitys kuin vain ”onnellinen”. Useissa yhteyksissä se voidaan kääntää suomeksi ”tyytyväinen”. Niinpä YK-tutkijat eivät selvitä niinkään kansojen onnellisuutta vaan sitä, kuinka tyytyväisiä eri valtioiden asukkaat ovat elinoloihinsa.

Suomen kielessä onnellisuus on korkeampi tunnetila kuin tyytyväisyys, olkoonkin, että ne ovat samaa sukua. Vain ihminen voi olla aidosti onnellinen, ei kansa kokonaisuudessaan. Siksi on mielekkäämpää puhua kansalaisten tyytyväisyydestä kuin kansan onnellisuudesta.

Joka tapauksessa tutkimustehtävä on varsin vaativa. Miten mitata tyytyväisyyttä tai tyytymättömyyttä tai onnellisuuden astevaihteluita? Riittääkö, että ihmisiltä vain kysellään tuntemuksia näistä tunnepohjaisista asioista vai tarvitaanko muita, aineellisempia perusteita mielekkäiden tulosten saamiseksi.

Näissä tutkimuksissa on käytetty sekä kansalaisten haastatteluja että määrällisiä mittareita. Niitä on kuudesta asiasta: kansantulosta, eliniän odotteesta, sosiaaliturvasta, valinnanvapaudesta, korruptiosta ja hyväntekeväisyydestä.

World Happiness 2018 -selvityksessä Suomi saa parhaat yhdistelmäpisteet näistä kuudesta osiosta.

Uusimman selvityksen tulokset eivät sinänsä yllätä. Ihmiskunnan kehitystä ja kansojen elämänlaatua tutkitaan nykyään monesta näkökulmasta. Lähes kaikissa mittauksissa tulostuvat valtiot toistuvasti samassa järjestyksessä: elinoloiltaan parhaat aina kärkiryhmänä, huonoimmat huonoja kaikilla osa-alueilla.

Kymmenen parhaan kärkiryhmässä ovat Suomen perässä muut pohjoismaat, Sveitsi, Alankomaat, Kanada, Uusi-Seelanti ja Australia, vähäisin eroin keskenään. Ryhmä on pysynyt vuosia lähes samana kansojen elämänlaatua mittaavissa tutkimuksissa.

Kymmenen huonoimman ryhmä ei myöskään yllätä. Siinä maailman onnettomimpia kansoja ovat nyt malawilaiset, haitilaiset, liberialaiset, syyrialaiset, ruandalaiset, jemeniläiset, tansanialaiset, eteläsudanilaiset, keskiafrikkalaiset ja burundilaiset. Heidän kotimaistaan kuudessa on koettu tai koetaan sotaa ja selkkausta.

Muut 136 maata tutkituista sijoittuvat vaihtelevasti näiden ääriryhmien väliin. Kokonaisuudessaan tulokset kertovat kyllä kiinnostavasti siitä, missä päin maailmaa ihmisillä on parhaat edellytykset hyvään, jopa onnelliseen elämään.

Selvitys avaa näkymän myös siirtolaisuuteen. Hyvän elämänlaadun maissa myös maahan muuttaneet ovat oloihinsa varsin tyytyväisiä ja voivat kokea lähes samanlaista onnea kuin varsinainen väestökin. Näin on myös Suomen osalta.

Kirjoittaja on emeritusdiplomaatti.