Montenegro saa tutun miehen presidentiksi – oppositio syyttänyt yhteyksistä mafiaan

Balkanilla sijaitseva piskuinen Montenegro saa presidentiksi tutun miehen. Moninkertainen entinen pääministeri ja ex-presidentti Milo Djukanovic sai enemmistön äänistä jo ensimmäisellä kierroksella, ilmoitti häntä tukeva demokraattinen puolue.

Alustavien tietojen mukaan Djukanovic sai yli 53 prosenttia äänistä. Vahvin haastaja Mladen Bojanic näytti saavan noin kolmanneksen äänistä.

56-vuotias Djukanovic haluaa maan osaksi Euroopan unionia. Montenegro hyväksyttiin Naton jäseneksi viime vuonna, ja neuvottelut EU-jäsenyydestä alkoivat vuonna 2012.

Vaalikampanjaa varjosti järjestäytynyt rikollisuus. Kahden viime vuoden aikana Montenegrossa on tapettu noin 20 ihmistä salamurhissa ja autopommein.

Oppositio on syyttänyt Djukanovicia yhteyksistä mafiaan. Ehdokas on kiistänyt syytökset.

STT

