Moskovan tavaratalopalossa kuoli ainakin yksi, satoja evakuoitiin – keskittynyt lasten tavaroihin

Moskovassa ainakin yksi ihminen on saanut surmansa lapsille suunnatun tavaratalon tulipalossa, kertoo uutistoimisto Tass. Lisäksi kolme palomiestä on loukkaantunut sammutustöissä.

Ostoskeskuksesta evakuoitiin kuutisensataa ihmistä. Palomiehet pelastivat parisenkymmentä ihmistä nelikerroksisesta rakennuksesta. Tulipalo on saatu sammutettua. Se ehti tuhota noin 80 neliötä rakennuksesta.

Tavaratalo sijaitsee Semjonovskajan metroaseman läheisyydessä. Se myy muun muassa lastenvaatteita, -tarvikkeita ja -kirjoja. Yläkerroksissa on lasten leikkitiloja. Ostoskeskus on avattu vuonna 2009.

STT

Kuvat: