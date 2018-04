MTV: Tv-päällikköä epäillään seksikumppanien kuvaamisesta salaa

MTV:llä esimiestehtävissä työskennellyttä päällikköä epäillään salakatselusta. Asiasta kertoo MTV.

Itä-Uudenmaan poliisi on löytänyt miehen hallusta videot neljästä naisesta, joiden kanssa hän on harrastanut seksiä. Poliisin mukaan mies on ilmeisesti ainakin kahdessa tapauksessa myöntänyt kuvanneensa seksiä kumppanin tietämättä.

Kaikkia videoilla esiintyviä naisia ei ole vielä kuulusteltu.

Mies on vapautettu tehtävistään MTV:llä rikostutkinnan ajaksi.

https://www.mtv.fi/uutiset/rikos/artikkeli/tv-pomo-kuvasi-salaa-seksikumppaneitaan-poliisi-tutkii-salakatseluepailya-kaymme-nauhoja-lapi/6860752#gs.Aq1YT3Y

STT