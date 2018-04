MTV:n kanavapäällikkö Lauri Ogawa myönsi kuvanneensa salaa seksikumppaneitaan – ”Olen pettänyt välittämieni ihmisten luottamuksen”

MTV:llä kanavapäällikkönä työskentelevä Lauri Ogawa myöntää kuvanneensa salaa seksikumppaneitaan. Ogawa kertoi asiasta keskiviikkona aamupäivällä MTV:ssä järjestetyssä henkilöstötilaisuudessa.

Itä-Uudenmaan poliisi löysi Ogawan hallusta videoita neljästä naisesta, joiden kanssa hän on harrastanut seksiä.

– Halusin kertoa omalle työyhteisölle kasvotusten avoimesti tilanteesta ja taustoista, vaikka se ei helppoa olekaan, Ogawa kertoi MTV:llä.

– Ennen kaikkea mielen päällä ovat tietysti asianomaiset, joilta haluan pyytää sydämestäni anteeksi. Olen tuottanut heille pettymystä ja mielipahaa. Missään vaiheessa tarkoitukseni ei ole ollut loukata ketään.

Ogawa myöntää kuvanneensa alkuvuonna videoita kumppaneistaan ilman heidän lupaansa.

– Kyseessä on aikuisten väliset kahdenkeskiset suhteet, joissa olen pettänyt välittämieni ihmisten luottamuksen.

Ei epäillä jakaneen videoita eteenpäin

Ogawa kertoo tekevänsä asiassa yhteistyötä poliisin kanssa. Hänen mukaansa materiaali on ollut vain ja ainoastaan hänen omassa hallussaan.

Poliisi epäilee Ogawaa salakatselusta. Tutkinnanjohtaja Mikko Minkkinen kertoo, että kaksi miehen salaa kuvaamista naisista teki asiasta rikosilmoituksen. Minkkinen ei halua kertoa tarkemmin, miten uhreille selvisi, että heitä oli kuvattu.

– Heille oli tulllut tietoon, että on kuvattu. Ainakin toinen heistä tuntui tietävän sen hyvinkin. Tarkemmin en sitä kommentoi, Minkkinen sanoi STT:lle.

Minkkisen mukaan Ogawan ei epäillä jakaneen tallenteita eteenpäin. Tutkinnanjohtaja ei kerro, kuinka monta videota poliisilla on yhteensä tutkittavanaan.

– Aineistoa on hidasta käydä läpi. Tallenteita on näistä neljästä naisesta, tarkemmin en siihen mene.

MTV kertoi itse ensin tutkinnasta

Rikostutkinta tuli julki MTV:n oman uutisen myötä keskiviikkoaamuna. MTV:n toimitusjohtaja Jarkko Nordlund kertoi STT:lle, että Ogawa on tutkinnan ajaksi vapautettu tehtävistään MTV:llä. Nordlundin mukaan Ogawa on ollut yhtiössä ”vuosia”.

– Olemme käyneet hänen kanssaan hyvin avoimet keskustelut, ja hän on myöntänyt, että epäilyt pitävät paikkaansa, Nordlund kertoi STT:lle.

Nordlund sai tietää tutkinnasta tiistaina. Hänen mukaansa MTV:llä ei ole tietoa, että epäiltyjen uhrien joukossa olisi yhtiön työntekijöitä.

– Vaikka nämä teot ovat tapahtuneet hänen vapaa-ajallaan, se ei lievennä asiaa meidän näkökulmastamme. Yhtiönä meillä on nollatoleranssi seksuaaliseen hyväksikäyttöön, ahdisteluun, kiusaamiseen tai toisen ihmisen alistamiseen.

Nordlundin mukaan asia haluttiin tuoda heti ja läpinäkyvästi esille työyhteisössä ja myös julkisuudessa.

– Meillä on nykypäivänä velvollisuus puuttua tällaiseen. Viestintävälineenä ja mediayhtiönä koemme sen vielä jopa erityisen tärkeäksi.

Salakatselusta voi saada vuoden vankeutta

Rikoslain mukaan salakatselua on se, jos teknisellä laitteella katselee tai kuvaa ihmistä kotirauhan suojaamassa paikassa, käymälässä, pukeutumistilassa, yleisöltä suljetussa rakennuksessa, huoneistossa, aidatulla piha-alueella tai muussa vastaavassa paikassa.

Salakatselusta tuomitaan sakkoihin tai enintään yhden vuoden vankeuteen. Myös salakatselun valmistelu sekä yritys ovat rangaistavia tekoja.

Juontaja Axl Smith tuomittiin viime vuonna seksikumppaniensa salakuvaamisesta ja tallenteiden esittelystä useille ihmisille. Smith sai vuoden ja kahden kuukauden ehdollisen tuomion salakatselun lisäksi neljästä kunnianloukkauksesta sekä kahdesta yksityiselämää loukkaavasta tiedon levittämisestä. Hänellä uhreja oli yhteensä 29.

https://www.mtv.fi/uutiset/rikos/artikkeli/salakatselusta-epailty-mtv-n-tyontekija-olen-tuottanut-pettymysta-ja-mielipahaa-haluan-pyytaa-anteeksi/6861214#gs.OPq_LYY

STT

Kuvat: