MTV:n lähde: Hjallis Harkimo aikoo erota kokoomuksesta

Hjallis Harkimo aikoo erota kokoomuksesta, kertoo MTV:n lähde. Harkimo itse kertoo MTV:lle tiedottavansa asiasta kello 15.45.

Kokoomuksen ryhmänjohtaja Kalle Jokinen sanoo, että Harkimo on kiistänyt hänelle olevansa lähdössä kokoomuksesta uuteen poliittiseen liikkeeseen.

Jokinen sanoo STT:lle keskustelleensa Harkimon kanssa eilen asian noustua esiin julkisuudessa.

– Eilen iltapäivällä kävin Harkimon kanssa keskustelun aiheesta, ja silloin hän kertoi minulle, että näissä huhuissa ei ole perää. Näin hän sanoi ja sanoi myös sen, että hänellä ei ole mitään sote-operaatiota menossa. Tämän tiedon varassa minä olen, Jokinen sanoo STT:lle.

Jokinen sanoo, ettei ole havainnut ryhmässä laajempaa levottomuutta sote-äänestysten suhteen, vaikka tiettyjä kriittisiä mielipiteitä on julkisuuteen tullut.

Jokisen mielestä on myös aiheellista kysyä, kuka huhuja on laittanut liikkeelle ja ketä niillä yritetään vahingoittaa.

SDP:stä eronnut entinen kansanedustaja ja puoluesihteeri Mikael Jungner sanoi aiemmin STT:lle, että Suomi ei tarvitse uusia puolueita vaan uusia ideoita. Jungner ei halunnut torstaiaamuna muutoin kommentoida tietoja uudesta poliittisesta liikkeestä.

Jungner totesi, että asiaan voidaan palata viikonloppuna.

Hän kommentoi asiaa STT:lle lyhyesti aamulla ollessaan menossa MTV:n Huomenta Suomen lähetykseen.

Huomenta Suomi -ohjelmassa Jungner arvioi, että Suomen järjestelmässä on jotain vialla.

– 1990-luku oli vielä paraatimarssia. Suomen asiat alkoivat jämähtää noin vuonna 2002. Jokainen puolue on käynyt vuorollaan epäonnistumassa sote-jutuissa.

Jungner linjasi myös MTV:lle kysymystä siitä, onko perusteilla uusi puolue.

– Ei Suomi tarvitse enää sitä 19:ttä puoluetta.

Helsingin Sanomat kertoi keskiviikkoiltana, että Hjallis Harkimo ja Jungner ovat perustamassa uutta poliittista liikettä Suomeen. Lehden mukaan liikkeen tarkoituksena on asettaa ehdokkaita eduskuntavaaleissa ensi vuonna. Liike edustaisi markkinaliberaalia linjaa ja saattaisi viedä äänestäjiä etenkin kokoomukselta.

Lepomäki: En ole mukana enkä kiinnostunut

Twitterissä mahdollisen uuden poliittisen liikkeen jäseninä on spekuloitu nimiä laidasta laitaan. Useat esiin nostetut nimet ovat kiistäneet aikeet liittyä mahdolliseen uuteen liikkeeseen. Yksi heistä on kokoomuksen kansanedustaja Elina Lepomäki.

– En ole millään tavalla mukana enkä ole kiinnostunut. Olen kokoomuksessa ihan kotonani ja hyvissä väleissä kaikkien kanssa. Tässä ei ole mistään ainakaan minuun liittyvästä kyse, Lepomäki sanoo STT:lle.

Lepomäki korostaa, että hänen aiempi ulostulonsa liittyy puhtaasti sote-uudistukseen. Hän ilmoitti aiemmin keväällä aikovansa äänestää uudistusta vastaan.

Lepomäki sanoo, ettei hänellä ole ennen asian nousua julkisuuteen mitään tietoa konkreettisista hankkeista. Sen sijaan tämäntyyppistä keskustelua hän sanoo havainneensa viime aikoina paljonkin.

– Itsekin olen saanut varmaan päivittäin viime aikoina yhteydenottoja, että perusta uusi puolue, tai olet Suomen Macron, tai tällaista.

Kansanedustaja Eero Lehti (kok.) puolestaan sanoo olevansa yllättynyt tiedoista, että tällaista hanketta olisi valmisteltu salassa. Hänen arvionsa mukaan edustuksellinen demokratia toimii hyvin: valitaan kansanedustajia, joiden tehtävä on keskittyä laatimaan lakeja.

– Mutta jos ei kansanedustajana koe voivansa vaikuttaa, siihen voi olla useita syitä: ei osaa, ei tiedä, ei osallistu. Ei se sillä lailla minun mielestäni järkevämmäksi tule, että tässä haetaan jotain kansalaisliikkeitä, joita ei voi valita vaaleissa.

Lehti korostaa soten osalta moittineensa sitä, että uudistus ollaan tekemässä kertarytinällä eikä kuten esimerkiksi peruskoulu-uudistus, yksi maakunta kerrallaan. Hän aikoo silti äänestää paketin puolesta.

– Näinkään ei voi jatkaa, se on ilman muuta selvä.

Evan Apunen näkee tilauksen uudelle puolueelle

Suomessa on tilaa puolueelle, joka pystyisi tekemään saman kuin Ranskassa presidentiksi noussut Emmanuel Macron. Näin arvioi Elinkeinoelämän valtuuskunnan Evan johtaja Matti Apunen. Hänen mukaansa Suomessa etujärjestöjen vallan haastaminen tuntuu nykyisille puolueille olevan vaikeaa.

Apunen sanoo, että häntä ei ole kysytty mihinkään uuteen liikkeeseen mukaan. Helsingin Sanomat kertoi illalla, että kokoomuksen kansanedustaja Harry ”Hjallis” Harkimo sekä SDP:stä eronnut entinen kansanedustaja ja puoluesihteeri Mikael Jungner ovat perustamassa uutta poliittista liikettä Suomeen.

”En usko mitään ennen kuin näen”

Kokoomuksen kansanedustaja Juhana Vartiainentviittasi olevansa jo markkinaliberaalissa puolueessa.

– Jossa voin vaikuttaa asioihin, Vartiainen kirjoitti.

Vartiainen sanoo STT:lle, ettei ole ollut minkäänlaisissa keskusteluissa uudesta liikkeestä eikä tiedä asiasta mitään.

– Sen huomaa politiikassa, että politiikassa on koko ajan liikkeellä hirveä määrä juoruja, jotka eivät pidä paikkansa. Minä en usko mitään ennen kuin näen, Vartiainen sanoi.

Vihreiden kansanedustaja Antero Vartia sanoi Twitterissä, että kukaan ei ole kysynyt mukaan uuteen puolueeseen tai kansanliikkeeseen.

– Tuskin kysyvätkään. Asiaa paremmin tuntevat tietävät, että olen oikeassa paikassa, Vartia kirjoitti.

https://www.hs.fi/politiikka/art-2000005647012.html

