Musiikkipalvelu Spotify listautui New Yorkin pörssiin

Ruotsissa perustettu musiikkipalvelu Spotify listautui tiistaina New Yorkin pörssiin.

Osakkeelle ei ollut määritelty antihintaa, vaan sen kurssi määräytyi suoraan kaupankäynnin perusteella.

Tiistaina Spotifyn osakkeita alettiin kaupata 165,90 dollarin hintaan. Se ylittää liki 26 prosentilla 132 dollarin viitehinnan, kertoo Reuters.

Yhtiön arvoksi on määritelty noin 29,5 miljardia dollaria.

Spotify on ilmoittanut, että sillä on 159 miljoonaa kuukausittaista käyttäjää, joista 71 miljoonaa maksaa palvelusta. Pyrkimys on kasvattaa tilaajamääriä tänä vuonna kolmanneksella.

Spotifyn viime vuoden liikevaihto oli noin 4 miljardia euroa ja tulos 1,2 miljardia tappiolla.

– Emme ole nähneet näin merkittävää listautumista sitten Alibaban, sanoi Renaissance Capitalin perustaja Kathleen Smith CNBC-kanavalla.

STT

