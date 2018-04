Muuttolinnut kurovat kiinni myöhästynyttä kevättä – Tiloilla jännitetään, milloin pelloille päästään

Tänään ja huomenna etelästä Suomeen saapuville muuttolinnuille on luvassa hyvää lentosäätä. BirdLife Suomen suojelu- ja tutkimusjohtaja Teemu Lehtiniemi kertoo, että muuttolinnuille mieluisin tilanne on selkeä taivas ja etelä- tai lounaistuuli, joka säästää lentäjien energiaa.

Lehtiniemen mukaan monien lajien saapuminen on ollut noin viikon tavanomaisesta myöhässä. Säiden lämpenemisen jälkeen lintujen määrä on kuitenkin kasvanut ja aikataulua kurotaan nopeasti kiinni.

Kiuruja on jo nähty runsaasti, ja viime päivinä myös sepelkyyhkyjen ja töyhtöhyyppien määrä on kasvanut. Kurkien ja hanhien muuton Lehtiniemi uskoo kiihtyvän lähipäivinä.

Rannikolla näkyy rastaita ja punarintoja, ja peippo laulaa lähes jokaisessa pihassa Etelä-Suomessa.

Lehtiniemen mukaan vanha loru on suurin piirtein paikkansa pitävä.

– Kuu kiurusta kesään, puoli kuuta peipposesta, västäräkistä vähäsen ja pääskysestä ei päivääkään. Västäräkki kertoo, että talvi on taittunut kunnolla kevääksi, koska se ei pärjää pelkällä siemenravinnolla, hän sanoo.

Lintubongarille eläinten hyvä muuttosää ei ole kaikista mieluisin.

– Mitä kovempi myötätuuli on, sitä korkeammalla linnut lentävät. Silloin lintuja ei näe yhtä hyvin, kun taas vastatuulella ne joutuvat lentämään matalammalla.

Lehtiniemi muistuttaa, että vaikka jokin muuttolintulaji katoaisikin hetkeksi näkyvistä, syytä huoleen ei ole.

– Jos tulee takatalvi, aikaiset muuttajat saattavat palata jonkin verran etelämmäksi.

Maatilojen tilanteet vaihtelevat

Viljelijöiden kevätkylvömahdollisuudet vaihtelevat huomattavasti eri puolilla Suomea. Palvelukehityksen ja puutarha- ja luomutuotannon johtava asiantuntija Terhi Taulavuori ProAgria Keskusten Liitosta kertoo, että idässä ja pohjoisessa viljelijät joutunevat odottelemaan lumen sulamista vielä hyvän tovin. Sen sijaan Länsi- ja Varsinais-Suomessa lumipeitteen pikainen hupeneminen saattaa mahdollistaa kylvötyöt normaalisti myöhäisestä keväästä huolimatta, jos routa ei ulotu kovin syvälle.

Taulavuoren mukaan varhaisista kylvöistä on saatu parhaimmat satotulokset, joten painetta pellolle pääsemiseen on. Samalla on huomioitava myös se, että kasvaneiden peltopinta-alojen myötä myös työkoneet ovat entistä raskaampia.

– Pelloille ei voi mennä liian aikaisin, koska raskas kone tiivistää maan rakenteen, jos maa ei ole tarpeeksi kuiva, Taulavuori sanoo.

Taulavuori huomauttaa, että paras suoja säätä vastaan on maan hyvä kasvukunto.

– Oli kevät sitten aikainen tai myöhäinen tai sateinen tai kuiva, maan kasvukunto on se pohja, jolla satoa rakennetaan.

STT

