Myanmar kertoo kotiuttaneensa ensimmäisen rohingya-perheen

Myanmarin hallituksen mukaan ensimmäinen rohingya-perhe on saapunut Rakhineen väliaikaiselle leirille. Tiedotteessa hallitus ei kuitenkaan mainitse mahdollisia muita tulevia kotiuttamisia.

Rohingya-pakolaisten kotiuttaminen Bangladeshista takaisin Myanmariin viivästyi tammikuussa, sillä silloin viranomaisten mukaan valmistelut olivat edelleen pahasti kesken. YK puolestaan on varoittanut, että rohingyoiden turvallinen kotiuttamien ei ole vielä mahdollista.

Myanmarin hallitus kuitenkin kertoo nyt, että lauantaiaamuna paikallista aikaa Rakhinen osavaltiossa sijaitsevalle väliaikaiselle leirille saapui viisihenkinen perhe.

Noin 700 000 rohingyamuslimia on paennut Rakhinesta sitten elokuun, jolloin Myanmarin armeija aloitti sotilasoperaation alueella. YK on kutsunut operaatiota etniseksi puhdistukseksi.

STT