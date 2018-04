Myanmar näytti vihreää valoa YK:n turvallisuusneuvoston vierailulle

Myanmar on suostunut YK:n turvallisuusneuvoston ehdottomaan vierailuun, kertoi turvallisuusneuvoston puheenjohtaja maanantaina. Toistaiseksi on kuitenkin epäselvää, pääsevätkö turvallisuusneuvoston edustajat käymään Rakhinen osavaltiossa.

Lähes 700 000 rohingyamuslimia on paennut Rakhinesta sitten elokuun, jolloin Myanmarin armeija aloitti sotilasoperaation alueella. YK on kutsunut operaatiota etniseksi puhdistukseksi.

Turvallisuusneuvosto ehdotti vierailua helmikuussa, mutta Myanmarin hallitus sanoi tuolloin, ettei aika ole sopiva vierailulle.

STT

