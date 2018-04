Myös avi antoi hyväksyntänsä Nord Stream 2 -putkille – asennuksen valmistelu tarkoitus alkaa tänä keväänä

Etelä-Suomen aluehallintovirasto on myöntänyt Nord Stream 2 -maakaasuputkille vesilain mukaisen luvan.

Kaksi merenpohjaan asennettavaa putkea kulkee Suomen talousvyöhykkeellä Venäjän ja Saksan välillä. Asennuksen valmistelu on tarkoitus aloittaa tänä keväänä ja putkien olla käytössä ensi vuoden lopulla.

Saksan liittokansleri Angela Merkel sanoi aiemmin tällä viikolla, että hankkeessa pitää ottaa huomioon poliittisia tekijöitä. Merkelin mukaan hanke on mahdollinen vain, jos Ukrainan roolia selkeytetään Venäjältä tulevan kaasun kauttakuljetuksessa.

STT