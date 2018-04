Myös avi antoi hyväksyntänsä Nord Stream 2 -putkille – asennuksen valmistelun tarkoitus alkaa tänä keväänä

Etelä-Suomen aluehallintovirasto on myöntänyt Nord Stream 2 -maakaasuputkille vesilain mukaisen luvan. Kaksi merenpohjaan asennettavaa putkea kulkee Suomen talousvyöhykkeellä Venäjän ja Saksan välillä. Asennuksen valmistelun on tarkoitus aloittaa tänä keväänä ja putkien olla käytössä ensi vuoden lopulla.

Putki on nyt saanut Suomessa molemmat vaadituista kahdesta luvasta. Valtioneuvosto antoi hankkeelle luvan viime viikolla.

– Tämä on hankkeellemme tärkeä päivä. Suomen lupaviranomaiset ovat perusteellisen analyysin ja laajan vuorovaikutuksen jälkeen hyväksyneet yksityiskohtaiset suunnitelmamme rakentaa ja käyttää Nord Stream 2 -putkilinjaa Suomen talousvyöhykkeellä, sanoo tiedotteessa Nord S

treamin lupapäällikkö Tore Granskog.

Putkihanke on saanut tarvittavat luvat myös Saksassa. Luvat tarvitaan myös Ruotsissa, Tanskassa ja Venäjällä. Niiden lupakäsittely on vielä kesken.

Saksan Merkel vaatii Ukrainan roolin selkeyttämistä

Saksan liittokansleri Angela Merkel sanoi aiemmin tällä viikolla, että hankkeessa pitää ottaa huomioon poliittisia tekijöitä. Merkelin mukaan hanke on mahdollinen vain, jos Ukrainan roolia selkeytetään Venäjältä tulevan kaasun kauttakuljetuksessa.

– Emme voi hyväksyä, että Nord Stream 2:n myötä Ukrainalla ei olisi enää lainkaan merkitystä kaasun kauttakuljetuksessa, Merkel sanoi tiistaina keskusteltuaan Ukrainan presidentin Petro Poroshenkon kanssa.

Venäjän valtiollisen kaasujätin Gazpromin johtaja Aleksei Miller vastasi Merkelille. Hänen mukaansa venäläiset eivät ole koskaan esittäneet kaasun kauttakulun lopettamista Ukrainan läpi.

Nord Stream 2:n on määrä kuljettaa maakaasua Venäjältä keskiseen Eurooppaan. Sen pituudeksi tulee 1 230 kilometriä, ja se kulkee pitkälti samaa reittiä kuin vuonna 2012 valmistunut ensimmäinen Nord Stream -putkilinja. Putken on määrä kulkea 374 kilometriä Suomen talousvyöhykkeellä aluevesien ulkopuolella.

Putkilinjan kapasiteetti on 55 miljardia kuutiometriä maakaasua vuodessa. Putkilinjat on tarkoitus saada käyttöön vuonna 2020.

STT

