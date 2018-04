Nahlesista ensimmäinen nainen Saksan demareiden johdossa – ”Rikoin lasikaton, joka tulee pysymään avoinna”

Saksan ex-työministeri Andrea Nahles, 47, teki sunnuntaina historiaa, kun hänestä tuli 155-vuotiaan sosiaalidemokraattisen puolueen (SPD) ensimmäinen naisjohtaja.

– Tänään, tässä puoluekokouksessa, me rikoimme SPD:n lasikaton. Ja se katto tulee pysymään avoinna, Nahles sanoi.

Puoluetta väliaikaisesti luotsannut Hampurin pormestari Olaf Scholz sanoi, että puolueen olikin jo aika siirtyä naisjohtoon.

– Tämä on edistyksen merkki, jonka olisi suonut tapahtuvan jo aikoja sitten, mutta on hyvä, että se tapahtuu nyt, Scholz sanaili.

Nahles sai äänestyksessä 66 prosenttia kokousedustajien äänistä ja löi vastaehdokkaansa, Flensburgin kaupungin kaupunginjohtajan Simone Langen. Asiantuntijoiden mukaan se, ettei voitto ollut tätä suurinumeroisempi, kertoo puolueessa edelleen muhivasta tyytymättömyydestä siihen, että SPD meni mukaan kristillisdemokraattien hallitukseen.

”Puolueen ainoa mies”

Demarien tulos viime syksyn liittopäivävaaleissa oli umpisurkea. Puolue sai vain niukasti yli 20 prosenttia äänistä, mikä on huonoin tulos sodan jälkeen. Nahles lupasikin nopeita uudistuksia, mutta osa puolueväestä epäilee, onko jo keski-ikään ehtinyt puolueveteraani oikea henkilö niitä tekemään.

Toisaalta suorapuheista ja älykästä Nahlesia myös arvostetaan. Hänet tunnetaan taitavana strategina ja kovana työmyyränä, joka ei kaihda yhteenottoja. Bild-lehti kuvailikin häntä SPD:n ”ainoaksi mieheksi”.

Kunnianhimoakin Nahlensilla riittää, sillä hän kirjoitti aikoinaan koulunsa vuosikirjaan päätyvänsä joko ”kotirouvaksi tai liittokansleriksi”.

Nahles on jo osoittanut, ettei kovistakaan poliitikoista ole hänelle vastusta. Sekä hänen edeltäjänsä Martin Schulz että SPD:n entinen ulkoministeri Sigmar Gabriel on nyt Nahlesin toimesta sysätty politiikan ulkokehälle.

STT

