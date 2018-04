Naisiin kohdistuvat happohyökkäykset kasvussa Italiassa – lakiehdotus koventaisi kasvojen pilaamisesta annettavia tuomioita

Kun Gessica Notaro tapasi Edson Tavaresin, hän kuvitteli löytäneensä elämänsä rakkauden. Kun suhde myöhemmin päättyi eroon, mukaan astui pelko. Rikosilmoituksista ja lähestymiskiellosta huolimatta mustasukkainen Tavares heitti entisen tyttöystävänsä päälle pullollisen happoa tammikuussa 2017.

– Muistan hyökkäyksestä kaiken. Tunsin polttelua mutta pelon ja adrenaliinin takia en kipua. Lisäksi happo tuhoaa hermopäätteet, Notaro muistelee.

Entisen kauneuskuningattaren elämä muuttui kertaheitolla. Arki Riminin akvaarion merileijonien kouluttajana ja aluillaan oleva laulajanura vaihtuivat lukuisiin leikkauksiin.

– Olen joutunut tekemään suuria uhrauksia, myös taloudellisia. Olen kokenut paljon fyysistä kipua. En voi enää ottaa aurinkoa enkä mennä veteen, Notaro sanoo.

Teot yhteydessä naisten asemaan

Happoiskut yli kolminkertaistuivat Italiassa vuosien 2013 ja 2016 välillä, kertoo Corriere della sera. Acid Survivors Trust Internationalin eli Kansainvälisen happohyökkäyksistä selvinneiden säätiön toiminnanjohtaja Jaf Shah näkee ilmiölle selvän kulttuurisen syyn.

– Italiassa on paljon perheväkivaltaa ja vahva kulttuurinen malli, jossa monet miehet pitävät naisia yhä omaisuutena. Silloin miehen voi olla hyvin vaikea sietää torjutuksi tulemista. Sama kuvio on nähtävissä muissa maissa, joissa naisiin kohdistuvat happohyökkäykset ovat yleisiä, kuten Intiassa, Pakistanissa ja Kolumbiassa, Shah kertoo puhelimitse Lontoosta.

Vaikka Notaron entinen miesystävä on kotoisin Kap Verdestä, suurin osa tekijöistä on syntyperäisiä italialaisia. Toisin kuin monilla muilla aseilla, hapolla ei ole tarkoitus tappaa uhria vaan tuhota tämän ulkonäkö ja identiteetti.

– Tavoitteena on pakottaa naiset sosiaaliseen eristykseen ja häpeään. Tekijä ajattelee, että jos sinä torjut minut, tämän jälkeen et kelpaa enää kenellekään muulle, Shah sanoo.

Shahin mukaan hyökkäyksiä voi estää hankaloittamalla syövyttävien aineiden saatavuutta ja koventamalla tuomioita. Italian parlamentissa on vireillä lakialoite, jonka mukaan toisen kasvojen pysyvästä pilaamisesta voi saada 12-16 vuoden vankeustuomion. Laki olisi Euroopassa ensimmäinen laatuaan.

– On kuitenkin tärkeää paneutua myös taustalla oleviin syihin, kuten naisten syrjintään, Shah sanoo.

Häpeä syrjään

Gessica Notarosta on tullut Italiassa naisiin kohdistuvan väkivallan vastaisen taistelun keulakuva, joka on esiintynyt lukuisissa tv-ohjelmissa ja muun muassa laulanut Miss Italia -kilpailussa.

– Haluan avata ihmisten silmät ja olla muille esimerkki siitä, ettei tarvitse hävetä, Notaro kertoo.

Kuuluisuuden myötä Notaroon ovat ottaneet yhteyttä monet naiset, jotka eivät uskalla ilmoittaa kokemastaan väkivallasta. Näiden kumppaneilta puolustautuakseen Notaro liikkuu nykyään turvamiesten kanssa.

– He näkevät minut esteenä. Mutta se on heidän ongelmansa.

Notaron oma, happohyökkäyksen aikainen miesystävä on pysynyt rinnalla koettelemuksista huolimatta. Onko aito rakkaus siis mahdollista?

– Ehdottomasti, Notaro sanoo.

Maailmanlaajuisesti 1 500 uhria vuodessa

Italiassa tehtiin vuonna 2016 yhteensä 27 happohyökkäystä. Luku on kasvussa, sillä esimerkiksi vuonna 2013 hyökkäyksiä tehtiin kahdeksan.

Suurin osa uhreista on naisia ja tekijät näiden entisiä kumppaneita.

Euroopassa enemmän happohyökkäyksiä tehdään vain Britanniassa. Pelkästään Lontoossa tehtiin 454 hyökkäystä vuonna 2016. Toisin kuin Italiassa, Britanniassa teot kytkeytyvät jengiväkivaltaan ja suurin osa uhreista on miehiä.

Muissa Euroopan maissa kyse on yksittäistapauksista.

Maailmassa ilmoitetaan vuosittain noin 1 500 happohyökkäystä. Arvion mukaan ilmoittamatta jää 60 prosenttia hyökkäyksistä.

Maailmanlaajuisesti 80 prosenttia uhreista on naisia. Suurin osa tekijöistä jää rankaisematta.

Happohyökkäys voi aiheuttaa uhrille fyysisten vammojen ja kivun lisäksi esimerkiksi masennusta ja paniikkikohtauksia.

STT

