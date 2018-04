Nasa laukaisi uusia planeettoja etsivän SpaceX:n Falcon 9 -raketin

Yhdysvaltojen avaruushallinto Nasa on laukaissut TESS-teleskooppia kantavan SpaceX:n Falcon 9 -raketin. Raketti laukaistiin Cape Canaveralista ilmavoimien tukikohdasta Yhdysvaltain Floridasta.

Raketti oli alun perin tarkoitus laukaista jo maanantaina, mutta aikataulua lykättiin viime hetkellä.

TESS-avaruusteleskooppi on suunniteltu vuonna 2009 laukaistun Keplerin manttelinperijäksi. Sen tehtävänä on etsiä vieraita tähtiä kiertäviä eksoplaneettoja, joilta voisi löytyä elämää. Teleskooppi etsii vieraita planeettoja tarkkailemalla kaukaisten tähtien loistoa, joka himmenee hetkellisesti, kun tähteä kiertävä planeetta kulkee sen ohitse.

https://www.nasa.gov/tess-transiting-exoplanet-survey-satellite

STT