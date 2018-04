Nashvillen poliisi etsii puolialasti vohveliravintolan asiakkaita ampunutta miestä

Yhdysvaltain Tennesseessä etsitään neljän ihmisen kuoleman aiheuttaneen ravintola-ampumisen tekijää.

Ampuminen tapahtui eilen vohveliravintolassa Nashvillen laitamilla. Uhreista kolme kuoli Waffle House -nimisessä ravintolassa ja yksi sairaalassa. Lisäksi kaksi ampumisessa haavoittunutta on viety sairaalahoitoon. Kaikki uhrit ovat parikymppisiä nuoria.

Nashvillen poliisin mukaan surmista epäillään 29-vuotiasta miestä, jolla oli ammuskelun aikana yllään vain vihreä takki, mutta muutoin hän oli alasti. Ampuma-aseena miehellä oli AR-15-mallin kivääri, jota muun muassa Washington Post -lehti on tituleerannut ”joukkomurhaajien vakioaseeksi”. Tekijä pakeni paikalla olleen miehen riistettyä aseen häneltä.

Yhdysvaltain salainen palvelu pidätti epäillyn vuonna 2017 Valkoisen talon lähettyviltä. Poliisin mukaan mies oli halunnut tavata presidentti Donald Trumpin, kertoo CNN.

Illinoisissa tuolloin asunut mies menetti aseenkantolupansa ja hänen aseensa takavarikoitiin. Paikallisviranomaiset kuitenkin palauttivat myöhemmin aseet epäillyn isälle, joka on myöntänyt antaneensa ne takaisin pojalleen.

STT

