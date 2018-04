National Geographic: Perusta löytyi yli 140 lapsiuhrin hauta

Perun pohjoisrannikolta on löytynyt ehkä koko maailmanhistorian suurin lapsiuhrihauta. Asiasta kertoo National Geographic, joka on tukenut tutkimusta taloudellisesti.

Kansainvälisen tutkimusryhmän mukaan näyttää, että yli 140 lasta ja 200 nuorta laamaa on rituaalisesti uhrattu yksittäisessä tapahtumassa noin 550 vuotta sitten. Uhratut lapset olivat iältään 5-14-vuotiaita.

Huanchaquito-Las Llamas-nimellä tunnetulta alueelta on ennenkin löydetty lapsi- ja laamauhrien hautoja. Paikka sijaitsee lähellä muinaisen Chimu-kulttuurin keskusta Chan Chania.

https://news.nationalgeographic.com/2018/04/mass-child-human-animal-sacrifice-peru-chimu-science/

