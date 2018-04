Neuville nopein Argentiinan rallin 1. erikoiskokeessa – Lappi kuudentena

Argentiinan rallin ensimmäisestä erikoiskokeesta suoriutui nopeimmin Hyundai-tallissa ajava belgialainen Thierry Neuville.

Suomalaisista korkeimmalle sijalle ylsi Toyota-tallin Esapekka Lappi, joka ajoi 1,3 sekuntia Neuvilleä hitaammin ja on kuudentena. Fordin Teemu Suninen on seitsemäntenä 1,4 sekunnin päästä kärjestä.

Toyotan Jari-Matti Latvala jäi kärjestä 1,6 sekunnin päähän ja on yhdeksäntenä. Heikoimmin suomalaisista menestyi Skodan Kalle Rovanperä, jolla on eroa kärkeen 3,1 sekuntia.

STT

