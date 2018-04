Noin 15 hyökkääjä kuoli iskussa YK:n tukikohtaan Malissa

Länsi-Afrikassa Malin Timbuktussa noin 15 hyökkääjää kuoli lauantaisessa iskussa YK:n tukikohtaan, kertoo Ranskan asevoimat uutistoimisto AFP:lle.

Hyökkääjät iskivät YK:n leiriin kranaatinheittimillä, raketeilla ja autopommeilla. Iskussa kuoli yksi Minusma-kriisinhallintaoperaatioon osallistunut YK:n rauhanturvaaja, jonka kansallisuutta ei ole kerrottu. Lisäksi seitsemän ihmistä haavoittui. Haavoittuneista kaksi on siviiliä.

Isku kesti yhteensä neljä tuntia, ja osa hyökkääjistä oli naamioitunut rauhanturvaajiksi. Kuolleita hyökkääjiä ei ole vielä tunnistettu.

Minusma on YK:n kriisinhallintaoperaatio, johon osallistuu myös suomalaisia.

Hyökkääjät yrittivät räjäyttää useita autopommeja, vain yksi räjähti

Minusma-operaation johtaja Mahamat Saleh Annadif sanoo tiedotteessa, että hyökkäys osoittaa jälleen kerran terroristien raukkamaisuuden, jota vastaan YK ja sen liittolaiset päättäväisyydellä taistelevat. YK:n rauhanturvaajien johtaja Jean-Pierre Lacroix puolestaan kirjoitti Twitterissä, että rauhanturvaajien halu turvata rauhaa Malissa pysyy järkkymättömänä.

Ranskan asevoimien tiedottajan Patrik Steigerin mukaan hyökkääjät epäonnistuivat tavoitteessaan aiheuttaa niin paljon tuhoa kuin mahdollista.

Malin turvallisuusministeriö kertoi lauantaina, että hyökkääjät yrittivät räjäyttää kaksi autopommia, joista vain toinen räjähti. Ranskan asevoimien mukaan hyökkääjillä oli kolme autopommia.

Tänä vuonna Malissa on kuollut seitsemän YK:n rauhanturvaajaa. Minusma-operaatiossa on kuollut yhteensä 102 ihmistä sen jälkeen, kun operaatio alkoi vuonna 2013. YK:n joukkoja on Malissa yhteensä noin 13 000.

AFP:n turvallisuuslähteen lauantainen isku oli kokoluokaltaan sellainen, ettei vastaavaa ole aiemmin tehty Minusma-operaatiota vastaan Timbuktussa.

