Nopeudet ja turmamäärät laskeneet pysyvän automaattivalvonnan tieosuuksilla

Ajokkien keskinopeudet ja onnettomuusmäärät ovat laskeneet tieosuuksilla, joilla on otettu käyttöön kiinteä automaattivalvonta. Asia käy ilmi tuoreesta tutkimuksesta.

Automaattivalvonnan myönteiset vaikutukset liikenneturvallisuuteen näyttävät yltävän myös sille osalle tieverkkoa, jolla ei ole valvontakameroita.

Nyt saatujen tulosten mukaan ajoneuvojen keskinopeudet ovat laskeneet kahdella kilometrillä tunnissa kiinteän automaattivalvonnan alueella. Henkilövahinkoon johtaneiden onnettomuuksien määrä laski valvonta-alueilla neljänneksen, ja liittymäonnettomuuksien määrä väheni sekin selvästi.

– (Valvontakameroiden) järjestelmällä on todella merkittävät turvallisuushyödyt. Sen arvioidaan estävän joka vuosi 87 henkilövahinko-onnettomuutta ja 22 liikennekuolemaa, sanoo liikenneturvallisuusinsinööri Jaakko Klang Varsinais-Suomen ely-keskuksesta tiedotteessa.

Tutkija Petra Reimi lisää, että automaattivalvonnan vaikutukset ovat erityisen voimakkaita kamerapylväiden läheisyydessä.

– Näin valvonnalla on mahdollista parantaa liikenneturvallisuutta myös paikallisemmin esimerkiksi suurten kaupunkien sisääntuloväylillä.

Trafin ja ely-keskuksen tilaama tutkimus tehtiin Aalto-yliopistolla. Selvitys koskee 11:tä tieosuutta, jolla oli otettu käyttöön kiinteä automaattivalvonta vuosina 2007-2014.

STT

Kuvat: